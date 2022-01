Pokuta, nebo i vězení. Djokovič si zadělal na potíže rovněž v Srbsku

List The Age napsal, že podle zdroje z federální vlády australský ministr pro imigraci Alex Hawke případ stále zkoumá a jestli Djokovičovi případně zruší víza, ve čtvrtek neoznámí.

Kauza tak trvá už sedmý den. Srb ji prodloužil tím, že ve středu dodal úřadům doplňující informace na svou obhajobu. Snažil se třeba o podrobnější vysvětlení, jak to bylo s jeho prosincovým pozitivním testem, díky kterému obdržel výjimku z povinného očkování.

V rámci toho přiznal, že ačkoli už výsledek testu znal, zúčastnil se rozhovoru pro francouzský deník L’Équipe. Od novináře ale prý dodržoval odstup a kromě fotografování nosil roušku.

Tím si ale zadělal na problémy ve vlasti.

Srbská premiérka Ana Brnabičová totiž jeho jednání označila za jasné porušení pravidel a právníci v Srbsku místním novinářům řekli, že nedodržování izolace v zemi je trestným činem podle článku 248 trestního zákoníku, za nějž hrozí pokuta nebo trest odnětí svobody až na tři roky.

Djokovič jako významná veřejná osobnost by v případě uznání viny mohl dostat exemplární trest. Podle právníků by však měl mít možnost vyjednat si příkaz obecně prospěšných prací.

V počátečních fázích pandemie bylo několik Srbů, kteří měli pozitivní test, odsouzeno k trestu odnětí svobody až na tři roky za to, že nesplnili povinnou dvoutýdenní izolaci. Aktuálnější tresty bývají zpravidla pokuty přibližně 150 000 dinárů (přes 31 000 Kč), připomněl The Guardian.

První hráč světa se ocitl rovněž v hledáčku španělských úřadů.

Na Pyrenejský poloostrov odcestoval na konci prosince, aby se připravoval na Australian Open, jenže od září musí srbští občané při vstupu do Španělska předložit očkování nebo zdravotnickou výjimku.

Španělské úřady nyní zjišťují, zda Djokovič požádal o speciální povolení, vzhledem k tomu, že v zemi pouze trénoval a nepřicestoval za nezbytnou prací nebo vrcholovou sportovní akcí, což jsou důvody k udělení výjimky.

Většina Australanů Djokoviče v zemi nechce

Mezitím stále trvá nejistota, jestli Srb bude moct hrát na Australian Open, které začne v pondělí. Už dokonce zná soupeře pro první kolo - měl by se utkat s krajanem Miomirem Kecmanovičem.

Omezení diváků Kvůli vysokým počtům nakažených ve státě Victoria bude počet diváků na Australian Open omezen na 50 % kapacity.

Jenže ministr pro imigraci Hawke se stále nevyjádřil, jestli zasáhne a zvrátí pondělní rozhodnutí soudu, který Srbovi povolil v Austrálii zůstat.

Kvůli čtvrteční tiskové konferenci vlády, na níž se čekalo, že by mohlo oznámení zaznít, organizátoři grandslamu dokonce o 75 minut odložili losovací ceremoniál.

Jenže premiér Scott Morrison hovořil hlavně o neutěšené covidové situaci v zemi, k tenistově kauze řekl jen, že ministr Hawke kauzu stále zkoumá.

Australský vicepremiér Barnaby Joyce však prohlásil, že většina Australanů nesouhlasí s tím, aby srbský tenista na turnaji hrál. „Většina z nás si myslela, že když pan Djokovič nebyl dvakrát očkován, bude požádán, aby odjel,“ řekl Joyce dnes televizi Nine Network. „Nu, to byl náš názor, ale nebyl to názor soudu,“ rozvedl.

„Drtivé většině Australanů (...) se nelíbí myšlenka, že někdo druhý, ať už je to tenista, španělský král nebo anglická královna, sem může dorazit a mít jiná pravidla, než s jakými se musí vypořádat všichni ostatní,“ dodal.