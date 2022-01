Proti všem. Djokovič neustoupil a čelí patrně nejtěžší životní zkoušce

Ta představa by kdekoho odradila. Leckterý tenista by si v jeho situaci raději sbalil ranec a pádil by domů. Novaka Djokoviče však jen tak nějaká výzva nezviklá. I proto zůstal v Austrálii po drsném přivítání na letišti a zadržení v nuzném hotelu.

Ani v úterý tamní politici neoznámili srbskému šampionovi, zda mu znovu zruší víza a vyhostí jej. Nebo jestli ho přece jen nechají hrát na prvním grandslamu sezony v Melbourne.

Ani tak silná osobnost nedokáže šmahem vyhnat z mysli neskutečné zážitky z uplynulých dní. Světová jednička však pokračovala v misi, jejíž splnění se zdá skoro nemožné.

Z tradičně pečlivého tréninku na prestižní akci zbyly cáry. Žádný přípravný turnaj. Po pozdním příletu pět dní nestál na kurtu, zatímco sokové Nadal, Medveděv či Zverev u protinožců dál pilovali formu.

Devítinásobný vítěz Australian Open by s nimi neměl snadnou práci, ani kdyby byl dokonale tělesně a duševně vyladěný. I papírově slabší soupeři v úvodních kolech by si na něj letos v Melbourne víc věřili.

Tím spíš, že je patrně požene mocné povzbuzování domácího obecenstva, které převážně bude fandit proti „nezdvořilému hostu“ Djokovičovi.

„Na nevlídné reakce je Novak docela zvyklý,“ říká srbský reportér Saša Ozmo. Jenže tentokrát se jeho slavný krajan ocitl vyloženě na nepřátelské půdě.

Jasně, existuje početná skupina jeho příznivců, nejen z jeho vlasti. V Laver Areně určitě budou slyšet. Djokovič nicméně musí očekávat neočekávatelné.

V drtivém psychickém presu na kurtu, zvlášť když mu jeho zbraně nebudou fungovat jako obvykle, může vypěnit po jízlivé hlášce z tribuny, které by se jindy zasmál.

Nepříjemná pro „Djokera“ asi bude každá tiskovka. Pakliže pořadatelé nezakážou novinářům otázky na kontroverzní témata, nasazená jednička bude muset mluvit o odmítání očkování.

O prosincovém pozitivním testu na covid a následné účasti na akcích bez roušky. O chybějícím soucitu s Australany, kteří během pandemie ukázněně dodržovali přísná opatření.

Posbírat za těchto okolností sedm vítězství potřebných k uchvácení naleštěného poháru se zdá jako úkol pro supermana.

Novak Djokovič ve čtvrtfinále Davis Cupu.

On Djokovič v životě zvládl zatraceně těžké situace. Už jako kluk trénoval v Bělehradě mezi nálety sil NATO v roce 1999. Natropil pár skandálů. Štvalo ho, že jsou rivalové Nadal s Federerem populárnější. Vyrovnával se s někdy nespravedlivou kritikou „západních“ komentátorů, pro něž je jakýmsi balkánským barbarem.

Jeho bývalý trenér Boris Becker tento týden opět mluvil o zavilosti, díky níž se vyškrábal až na vrchol.

Kdysi jej označil za pouličního rváče, který se po i tvrdé ráně zvedne a pere se dál. Možná nejtěžší prověrka na něj čeká teď v Melbourne.

Pokud k ní vůbec bude připuštěn.