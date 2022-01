Riskuješ, děláš z nás hlupáky. Současné hvězdy i legendy o kauze Djokovič

„Když jsme při rozsáhlých požárech potřebovali pomoc, on se nadšeně hlásil. A teď se k němu chováme jako k darebákovi,“ pravil australský rebel Nick Kyrgios v podcastu No Boundaries.

Tamní vláda v pátek znovu zrušila Djokovičova vstupní víza. Ministr Alex Hawke se odvolal na zdravotní důvody, dobré mravy a veřejný zájem. Tenista se opět brání u soudu, který rozhodne v neděli. Tentokrát mu však znalci dávají výrazně menší šance na úspěch.

Srb Novak Djokovič během tréninku před Australian Open

Mnozí lidé v branži sledují hlavně sportovní linku příběhu. Lamentují, že se „Djoker“ stal obětí politické šarády. Třeba Connors na Twitteru vyzval, aby pořadatelé devítinásobného šampiona denně testovali a v případě negativních výsledků ho nechali bojovat o desátou trofej v Melbourne a celkově 21. grandslamový titul v kariéře.

Mezi Djokovičovy obhájce náleží jeho bývalý kouč Boris Becker. „Především je mi ho líto, chudáka. Pokazila se spousta věcí. Veřejnost vidí lotra v Novakovi. On občas spáchá dvojchybu, ale pro přílet do země měl všechna správná potvrzení,“ řekl pro německý Eurosport.

Becker uznává, že nepříliš šťastně působila vyjádření tenistových rodičů – emotivní až hysterická: „Některé výroky budou jeho otce mrzet.“

Novakova zvláštní pravidla

A kdyby měl někdejší ranař Djokovičovi poradit, zeptal by se ho: „Chceš zažívat podobné drama na každém dalším grandslamu? Chlapče, uvědom si, že pro tebe bude jednodušší, když se necháš očkovat.“

Přičemž je Beckerovi jasné, že paličatý Srb názor jen tak nezmění.

Světová jednička jím dráždí některé své soky. Agentury citovaly Řeka Stefanose Tsitsipase, jenž vakcínu zprvu odmítal a až posléze se podřídil požadavkům organizátorů:

„Učinila tak drtivá většina z nás. Jen malá skupinka šla vlastní cestou, pročež my teď vypadáme trochu jako hlupáci.“

„Novak si hraje podle vlastních pravidel, což je troufalé. Riskoval účast na Australian Open. Každý máme jiný přístup.“

Djokoviče ostře kritizovala Martina Navrátilová. Za nepřijatelné označila jeho chování poté, co údajně zjistil, že má covid. „Jo, někdo odmítá očkování. Ale ono pomáhá proti viru, který zasáhl celý svět. Takže bychom ho v zájmu všech a pro vyšší dobro měli snést.“

„Tím spíš, když jde o Australany, kteří museli strpět nejtvrdší lockdown.“

„Novak by udělal nejlépe, kdyby uznal, že natropil příliš mnoho chyb. Kdyby se sám sbalil a odletěl domů. Jenže to on neudělá, protože touží po svém 21. poháru.“

Pochybná výjimka

Nad sportovní zápolení a hon za trofejemi se umí povznést i Barbora Strýcová. Ve sloupku pro iDNES Premium tvrdí, že Djokovič dělá tenistům špatnou reklamu: „Vypadá to, že jsme drzí, že jsme nadlidi, pro které neplatí daná pravidla. Ale my nejsme nadlidi. Absolutně ne!“

„Obyvatelé Melbourne směli měsíce vyjít ven akorát na nákup a pak si přiletí nějaký Djokovič s výjimkou, která z různých důvodů vypadá dost podivně. Když někam jedeš a víš, že tam platí nějaká pravidla, tak je, sakra, dodržuj!“

„Jako neočkovaný neměl do Austrálie vůbec vyrazit. Ať si doma počká, až se situace zlepší. Možná si časem svůj postoj rozmyslí, protože už ho nepustí na žádný turnaj.“

„Na jedné straně chce, aby ho fanoušci milovali. Vypráví, jak od nich čerpá energii. A pak se takhle chová při pandemii, když jde o zdraví a spousta lidí umřela.“

Páteční verdikt ministra pro přistěhovalectví ladí s veřejným míněním, jež se v průzkumech výrazně vyslovilo pro vypovězení tenisové superstar ze země. Třeba australský kouč Darren Cahill ale odmítá pranýřovat pouze Djokoviče: „Vůbec by mě netěšilo, kdyby nakonec v Melbourne Parku nenastoupil.“

„Pochybil kdekdo. K chaosu přispěl Novak, tenisový svaz, vláda státu Victoria i federální ministři.“

„Neměly vzniknout žádné výjimky. Pokud se odmítáš očkovat, uvidíme se příští rok. Žádné čachry.“

Souhlasí s ním Brit Andy Murray, propagátor vakcinace: „Nehodlám kopat do Novaka, když leží na podlaze. Ta situace je nešťastná pro všechny. Ale myslím, že k boji s virem by měl přispět každý z nás.“