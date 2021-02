Kotyzova muka při Australian Open: Někdy chcete do televize hodit kámen

Tužkou na kus papíru si David Kotyza napřed nachystal náčrt tenisového kurtu. Pak do něho zakreslil svoje poznámky, celý výtvor vyfotil a poslal přes internet do Austrálie, kde se jeho pokyny řídila Karolína Muchová.

I takhle probíhala příprava během úchvatného tažení Muchové do semifinále Australian Open. Kotyza ho řídil z Brna, kde musel zůstat kvůli doznívajícímu onemocnění.

„Dobrovolně bych si to takhle nenaplánoval. Ale podívejte, být u semifinále grandslamu v pyžamu se taky hned tak někomu nepoštěstí,“ rozesměje se Kotyza při vyprávění o svém složitém údělu. „Klidně si na další grandslam vezmu tepláky, ale rád bych byl už opět u toho. Pokud mě tedy Kája s sebou vezme,“ nadhodí v žertu úspěšný kouč českých tenisových hvězd.

David Kotyza místo cesty do Melbourne zápolil doma v Brně s bolestmi hlavy a úmornou únavou způsobenou covidem. „Vážně jsem ani nevyšel schody. Už mi prostě není pětadvacet,“ říkal před turnajem.

Do semifinále grandslamu dovedl už čtvrtou singlistku - před Muchovou to dokázal s Petrou Kvitovou, Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou.

Vedle radosti z výsledků mu ale minulé dva týdny přinesly taky dost stresu. Až takového, že některé noční přenosy z opačné strany zeměkoule neviděl celé. Místo sledování tenisu pochodoval na mrazivém vzduchu po nedaleké Klajdovce a jen tu a tam koukl na mobil na skóre.

„Takové stavy jako u televize jsem na kurtu nikdy nezažíval. Člověk by do obrazovky někdy nejraději hodil kámen. Jsou to pocity nepříjemné nervozity, a kdybych to spočítal, tak jsem toho možná doma nachodil stejně jako Kája na kurtu,“ přiznává Kotyza, že s ním emoce místy pořádně zamávaly. Konkrétně místo dokoukání zápasu prvního kola Muchové proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové vyrazil ven.

Celkově to pro něho byl prazvláštní grandslam a sledování zápasů přes obrazovku bylo z celého provozu ještě nejméně bizarní. Vyrovnat se Kotyza musel hlavně s úplně odlišným režimem přípravy.

Speciálně v době před Australian Open sledoval tréninky v přímém přenosu. To v Austrálii dostal do ruky mobil kondiční trenér Asier Sanchiz, přenos šel přes FaceTime do Brna a Kotyza si trénink podle potřeby přerušoval.

„Kája na místě udělala cvičení, pak si mě vzala na ucho, zkonzultovali jsme, jak to vypadá, jak se cítí, a jelo se dál. Tohle bylo skvělé. Za daných okolností to probíhalo bezvadně,“ pochvaloval si Kotyza.

Důležitou spojkou mu v Melbourne byla bývalá tenistka Barbora Štefková, s níž se Muchová zná už z dob dospívání a důvěřuje jí.

Tyhle dvě dámy si trenér na internetu zařadil do skupiny, v níž se všechny postřehy probíraly česky. Následně ještě bokem komunikoval se Sanchizem, s kterým se bavil anglicky. Jednou týdně pak navíc „hostil“ společné porady s Muchovou a jejím mentálním koučem, jehož služeb začala využívat.

„Často to bylo o tom, co Káji nebo oběma holkám neříkat. Myslím si, že i četnost mých intervencí by měla být úměrná vzdálenosti, která mezi námi byla. Dostával jsem jen zprostředkované informace, po telefonu vám unikne ten bezprostřední zážitek. Snažil jsem se tedy svoje informace zredukovat na takovou srozumitelnou jednodušší formu. Velkou výhodou v tomto ohledu je, že Kája hře sama hodně rozumí a za rok naší spolupráce jsme našli určitou vlnovou délku, na níž se pohybujeme. Proto z mé strany bylo lehčí sesumírovat potřebné poznatky tak, aby je Kája mohla zkonzumovat a neudělalo se jí špatně od žaludku,“ vysvětluje Kotyza.

Nejen trenér Muchové byl odkázán na kontakt na dálku. Také specialista na kondici Jaroslav Blažek zůstal doma a z televize odečítal, co se v Melbourne děje.

Například si u Muchové všímal dýchání. „Řeč těla může napovědět, jak se hráč cítí. Ale nedá se to úplně zobecňovat. Někdy to nemusí být ‚ono‘ jen proto, že se sportovec třeba blbě vyspal. Jestliže kamera zabírá hráče zblízka, všímám si hlavně práce s dechem. Někdy si to i počítám, koukám na dechovou vlnu a tak,“ pověděl během turnaje Blažek.

Kontakt mezi ním a Kotyzou byl intenzivní. „Už jsme spolu byli na americké túře, takže vím, jak pracuje. Je velmi všímavý. Každý jsme se dívali na něco jiného - mentální kouč sledoval, co dělá Kája v pauzách, já jsem si všímal techniky a taktiky, Jarda (Blažek) kondice. To považuji za normální. Možná to, že jsem nemohl na dané situace bezprostředně reagovat, bylo výhodnější, protože jsem pak všechno mohl sesumírovat, na zápas se podívat ze záznamu, nebo si vybrat některé pasáže a všechno pak poslat do Austrálie,“ uvedl kouč.

Režim práce se mu výrazně proměnil. Již zmíněné malůvky na papír byly jednou z novinek, s nimiž se dosud ve své práci nesetkal. „Někdy to byl na zápas jeden list, někdy dva, jindy tři. Na tréninky většinou jeden list. Do toho jsme si posílali videa. Nic dramatického,“ pousměje se Kotyza.

Na dálku se ale řešily i zapeklité potíže. Zejména to bylo zranění břišního svalu, k němuž Muchová přišla před Australian Open. „Teď už můžeme říct, že Kája během turnaje na trénincích vůbec neservírovala, protože břišní sval potřebovala šetřit. Tam byla potřeba improvizace,“ prozrazuje Kotyza.

Pořádně mu doma u televize zatrnulo během čtvrtfinálového zápasu s Ashleigh Bartyovou. Muchová měla v prvním setu viditelné zdravotní potíže, v australské výhni lapala po dechu a na začátku druhé sady se nechala ošetřit.

Zápas pak dokázala otočit a slavně zvítězit, ale po něm místo euforie došla s mrtvým výrazem v očích na židli vedle kurtu a mlčky se usadila.

„Nějaký názor na to mám. Myslím si, že medical time out (čas na ošetření) měl jednoznačně přijít dřív. Kája to nechala dojít až na hranu. Už byla na cestě, když si pomůžu mytologií, že ji Charon převážel přes řeku Styx do podsvětí. Naštěstí se zastavil, v tom momentu Káju zaledovali a jí to pomohlo, ale bylo to na hraně. Po mečbolu pak bylo vidět, že prostě šetří energii i s emocemi, protože v ní už nic nezbylo. Klobouk dolů, že to dala,“ vyzdvihl Kotyza odolnost své svěřenkyně.

Sám si potřebuje také vydechnout. Ponocování udělalo svoje, celý režim si Kotyza v Brně musel převrátit. „Vždycky jsem se pokusil jít na dvě tři hodiny brzo spát. Pak jsem vstával, když měly holky trénink nebo zápas, a od té doby už jsem byl vzhůru. Začal jsem fungovat, noc pak pozvolna přešla do snídaně a do svačiny, a když v Austrálii padla noc, snažil jsem se užít si čas s dětmi. Ledová sprcha by kolikrát byla fajn, kdybych byl úplně zdravý. Jsem zvyklý dát si ráno čaj, sem tam nějaké kafe, ale že by mě to úplně postavilo na nohy, tak to zase ne,“ rozfázoval si svoje dny během Australian Open.