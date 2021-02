Ze dna až na vrchol blaha. Muchové se točila hlava. Já snad omdlím, bála se

Strhující příběh sportovního vzkříšení se odvíjel ve sluncem rozpálené Aréně Roda Lavera. Nasazená pětadvacítka v něm překonala těžkou krizi a znovu předvedla působivou „otočku“.

V předchozích partiích proti Karolíně Plíškové a Elise Mertensové zvrátila skóre jednotlivých setů. Ve středu na liduprázdném stadionu pro 15 tisíc diváků vyloženě utekla z lopaty domácí hrdince Ashleigh Bartyové - 1:6, 6:3, 6:2.

“Postoupit takhle daleko na grandslamu je pro mě něco nového, velice milého a úžasného,“ prohlásila při následné videokonferenci.

Můžete porovnat své dávné představy a současnou realitu?

Splnil se mi sen. Úspěch na grandslamu pro mě byl hlavním cílem. Jako malá jsem dostala svůj první notebook a jako tapetu jsem si na něj dala fotku Arény Roda Lavera. Přála jsem si, abych si v ní mohla zahrát nebo se do ní aspoň podívat. A dneska jsem v ní vyhrála čtvrtfinále, což je nádhera.

Proč jste za stavu 1:6, 1:2 požádala o pauzu na ošetření? Bylo vám nevolno?

Myslím, že mě dostalo horko. Pokoušely se o mě závratě. Motala se mi hlava.

Jak jste uvažovala na kurtu? Napadlo vás přerušit utkání už dřív?

Popravdě tuhle možnost volím nerada, takže nad ní vždycky nějakou dobu přemýšlím. Pak už jsem myslela, že omdlím. Možná jsem o time out požádala o něco později, než jsem měla.

Už jste takový stav zažila?

Bohužel ano. Třeba loni v New Yorku. Většinou ho způsobuje vedro. Nic příjemného. Nevím, jestli jsem nedostatečně pila. Takové školácké chyby…

Na dvorec jste se vrátila jako jiná hráčka. Co s vámi v zákulisí provedli?

Zchladili mě ledem, ve stínu se mi ulevilo, kontrolovali mi tlak a teplotu. Myslím, že mě zachránil ten led.

Ve druhé sadě jste v jedné výměně zahrála pět smečí za sebou. Vybavujete si ji?

Ano. Byla výjimečná. Myslím, že jsem se už při třetí smeči začala smát. V hlavě jsem si říkala: „Dej jí to do forhendu!“ Pořád jsem soupeřce pálila do bekhendu, kde stála. Měla jsem radost, když jsem ten bod získala. Určitě mě povzbudil.

Kde berete síly ke všem těm obratům?

Vlastně nevím. Vždycky chci začít dobře, získat cit pro balon, zbytečně nekazit. Pomalých startů se tu nemůžu zbavit. Ale hlavně jsem šťastná, že v průběhu zápasů dokážu zvedat úroveň své hry.

Prozradíte jméno svého mentálního kouče? Asi by se hodil řadě sportovců.

No nevím, jestli mám. (smích) Je to Radek Šefčík.

Aha, známý odborník ze Slovenska, Petře Kvitové pomáhal po přepadení, pracoval s Tomášem Berdychem, Dominikou Cibulkovou či Barborou Strýcovou. Jak moc prospěl vám?

Už s ním nějakou chvíli dělám. A pořád máme co zlepšovat. Ale menší věci, které se snažím už teď aplikovat, mi v zápasech pomáhají.

Jak teď bude těžké nevznášet se v oblacích a upnout se k dalšímu mači, protože turnaj ještě neskončil?

Tohle si velmi dobře uvědomuju. Nemáme den volna. Budu se zase snažit zregenerovat a dostat se do co největší pohody, abych byla připravená na semifinále.

Předloni jste na Wimbledonu po triumfu nad Plíškovou taky hned další den šla na čtvrtfinále se Elinu Svitolinovou. Pomůže vám ta zkušenost?

Určitě ano. Na Wimbledonu jsem poznala, že to není lehké. V téhle fázi turnaje nás všechny něco pobolívá, jsme unavené psychicky. Ale udělám všechno možné, abych zítra mohla hrát naplno.

Čeká vás Američanka Jennifer Bradyová. Na jaře 2019 jste ji přetlačila v Praze na antuce. Co čekáte nyní na melbournském betonu?

Jen je velmi dobrá hráčka s agresivním stylem, rozhodně mě čeká těžká bitva. V poslední době se jí daří. Musím zase vytáhnout svůj nejlepší tenis. Těším se!