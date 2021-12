Štefková skončila kvůli infekci z Číny, teď pomáhá Muchové: Chci jí ulehčit život

Teď se televizní expertka chystá na odlet do Austrálie, kde bude na grandslamu pomáhat kamarádce z Olomouce Karolíně Muchové.

Jaký je nový život?

Moc hezký. Nemyslela jsem si to hned, první měsíce byly těžké. Neskončila jsem tak, jak jsem si vysnila, byla jsem naštvaná a chtěla jsem být od tenisu co nejdál. Než se mi to začalo vracet jako bumerang v podobě příležitosti s Českou televizí nebo s Kájou. Jsem za to ráda, otevřelo mi to další dveře v pokariérním životě. Nebyl to můj záměr.