Jsem teď trochu naštvaná, řekla Muchová. Chce se vrátit silnější

Muchová v utkání celkem posbírala víc bodů než rivalka (83-80). K postupu do grandslamového finále chybělo málo, maličko. Co přesně?

„Určitě to, že jsem se nemohla stoprocentně opřít o servis. Nepomáhala jsem si jím,“ posteskla si čtyřiadvacetiletá Češka.

„A nepovedl se mi začátek zápasu. Kdybych ho chytila líp, no… Udělala jsem strašně moc chyb. Na konci jsem měla ještě šance, bohužel jsem je nevyužila.“



Do posledního gamu se vměstnalo tolik emocí. Co vám při něm letělo hlavou?

Nic moc. Jen jsem se soustředila na příští bod. Soupeřka hrála skvěle. Nechala mě tvořit, já chybovala. Z toho jsem teďka trochu naštvaná.

Jak byste zhodnotila celé utkání?

Zase jsem začala pomalu. Hodně jsem kazila. Ona hrála skvěle, výborně servírovala, což o mě neplatilo. Ve druhém setu jsem se srovnala a snažila se víc útočit. Ve třetím jsem promarnila příležitosti při jejím podání. Ona ty své využila, což rozhodlo.

Ve druhé sadě jste naprosto převzala kontrolu. Co se změnilo na začátku té třetí?

Ona hrála skvěle. Gamy při jejím podání utíkaly vážně rychle. Při mém servisu jsme se hodně přetahovaly. Snažila jsem se do toho jít, ale udělala jsem moc chyb.

Ke konci se trochu vytratila razance z vašeho podání. Proč?

Bylo to způsobeno břišním svalem, se kterým mám problémy od minulého turnaje. Už mě bolel docela dost, takže jsem tam servisy tak nějak házela.

Jak jste se srovnala s tím, že vám tentokrát před utkáním chyběl volný den?

No právě... Volný den by byl určitě dobrý, hlavně z té fyzické stránky. Zatím mi vždycky pomohl, dala jsem se dohromady. Uvítala bych ho.

Dá vám skvělý pochod do semifinále novou chuť do práce?

Já ji mám vždycky. A po takových prohrách jsem ještě víc namotivovaná makat, zlepšit se a vrátit se na kurty zase ještě trošku silnější.

Neděláte obří skoky, ale postupně stavíte kariéru. Co jste si nejvíc v Melbourne dokázala?

Porazila jsem v těžkých zápasech řadu dobrých hráček. Ujistila jsem se, že se můžu utkávat s těmi nejlepšími, i když nejsem stoprocentně zdravá. Kéž by každý turnaj probíhal podobně, jen s trochu lepším závěrem.

Jak byste tedy zhodnotila svou australskou misi?

Musím si to nechat projít hlavou. Je to příjemný úspěch, můj dosud nejlepší výsledek. Možná zítra už budu mít dobrý pocit, se kterým se vydám domů.

Už jste pomyslela na to, co všechno se s pronikavým úspěchem pojí?

Myslím, že to teď pro mě bude zase těžší, protože se soupeřky chtějí vytáhnout na hráčky, které jsou v žebříčku výš. Musím dál zlepšovat všechny věci, na kterých s týmem pracujeme. Až se vrátím, budeme v tom pokračovat.