Šílené Melbourne. Řádil Američan, který už si balil domů, blýskl se i Korda

Jeden příklad za všechny? Američan Michael Mmoh, který naplno využívá pozici šťastného poraženého.

Poslední kvalifikační duel s Australanem Vukicem sice prohrál 4:6 a 5:7, jenže místo cesty domů dostal druhou šanci, když v hlavním turnaji nahradil odstupujícího Belgičana Goffina.

Mmoh v prvním kole udolal kvalifikanta Lokoliho z Francie, načež před ním stála větší výzva – někdejší druhý tenista žebříčku Němec Zverev. Úvodní sadu sice aktuálně 107. hráč světa prohrál 6:7, pak už ale favorita do zápasu nepustil a následující tři sety získal 6:4, 6:3 a 6:2.

Po třech hodinách a 26 minutách na kurtu na kameru napsal: „Život je šílený.“

„Posledních čtyřicet osm hodin je naprostá vichřice, byl jsem připravený, že jedu domů. Už jsem si rezervoval let a balil věci,“ vyprávěl Mmoh na tiskové konferenci. „Ale teď jsem tady, pravděpodobně po největším vítězství v kariéře. Vůbec mi to nepřipadá reálné.“

Australian Open Příloha iDNES.cz

Podobnou situaci neprožívá poprvé. Loni na turnaji v Houstonu nahradil Nora Ruuda, získal i jeho automatický postup do dalšího kola.

V něm udolal krajana Querreyho a rázem byl ve čtvrtfinále. „Myslím, že právě to mi zajistilo divokou kartu na Roland Garros,“ vzpomínal na loňské setkání s paní štěstěnou.

„Ano, dá se říct, že jsem měl v posledním roce docela štěstí, ale zároveň tyto příležitosti dokážu využít,“ komentoval. Ve třetím kole Australian Open narazí pětadvacetiletý Američan na krajana Wolfa.

Americká výprava pokračuje bez lídra

Spojené státy mají ve třetím kole dokonce osm zástupců, ale chybí mezi nimi ten v současnosti nejvýše postavený – 25letý Fritz, který se před úvodním grandslamem sezony držel na devátém místě žebříčku. Ve druhém kole ho zastavil domácí Popyrin v pětisetové bitvě 6:7, 7:6, 6:4, 6:7 a 6:2.

„Je to sen, ze kterého se nechci probudit,“ zářil Australan během pozápasového rozhovoru na kurtu, zatímco publikum vyvolávalo jeho jméno. „Byli jste neuvěřitelní, je to opravdu šílené. Bez vás bych to nedokázal, tato výhra pro mě hrozně moc znamená,“ děkoval fanouškům.

Popyrin může rychle zapomenout na loňský rok, ve kterém se na okruhu ATP potácel od jedné prohry k druhé.

Australský tenista Alexei Popyrin slaví vítězství nad Taylorem Fritzem ve druhém kole Australian Open.

V hlavních soutěžích si připsal pouhých pět výher a chuť si musel spravovat alespoň na challengerech. „Asi můj nejnáročnější rok,“ zamyslel se. „Letos už jsem vyhrál skoro stejný počet zápasů jako loni.“

Na domovských kurtech zatím ukazuje, že se mu vydařila příprava před sezonou. „Makal jsem naplno. Už nikdy nechci prožívat podobné pocity, které mě provázely loni. Proto na sobě chci neustále pracovat a posouvat se dál.“

Formu může předvést v dalším kole, v němž zabojuje s dalším americkým vyzyvatelem Sheltonem.

Když se nedaří, co se dařit má

Konec Fritze se aktuálním standardům v Melbourne rozhodně nevymyká. Ještě před světovou devítkou se z pavouka poroučeli Španěl Nadal a Nor Ruud, tedy druhý a třetí hráč žebříčku, respektive první a druhý nasazený.

Hned v úvodním kole smutnili Italové Berrettini (14. hráč světa) a Musetti (19.), kteří před Australian Open neúspěšně bojovali ve finále týmového United Cupu proti Spojeným státům.

První jmenovaný si bude ještě dlouho pamatovat výměnu proti Britu Murraymu v pátém setu za stavu 5:4 a 40:30, ve které pokazil bekhend u sítě. Následně prohrál zkrácenou hru, stejně tak Musetti nezvládl dramatickou koncovku pětisetového klání proti Jihoafričanovi Harrisovi.

Jiří Lehečka se raduje z postupu do osmifinále australského grandslamu. Sebastian Korda se raduje z vítězství nad Daniilem Medveděvem ve třetím kole Australian Open.

Konec jedenáctého nasazeného Brita Norrieho má na svědomí Lehečka, který poprvé v kariéře postoupil na grandslamu do osmifinále.

„Loni jsem měl těžký rok, začínal jsem na grandslamech a pokaždé vypadával v prvním kole, tady jsem to konečně zlomil,“ radoval se.

Českou stopu má i zatím poslední nečekané vyřazení. Američan Sebastian Korda poslal domů osmého hráče světa Medveděva, když zvládl vyrovnané koncovky první i třetí sady a zvítězil 7:6, 6:3 a 7:6.

Letošní Melbourne zkrátka mnohým favoritům nepřeje.