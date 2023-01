Velká aréna? Vydám ze sebe víc, rozhovorů už se nebojím, září Krejčíková

„Zápas od zápasu se ve všem zlepšuji,“ radovala se na tiskovce po výhře nad Kalininovou. „Myslím, že mi velmi dobře fungoval servis a že jsem skvěle returnovala. Taky od základní čáry jsem byla velmi solidní, dobře jsem se hýbala. Odehrála jsem skvělé utkání.“

Navíc jste i třetí zdejší duel zvládla ve dvou setech.

Ale úplně bych neřekla, že to byla jednoznačná výhra. V prvním gamu jsem prohrávala 15:40 na returnu a ve druhém čelila brejkbolu, ale oba jsem otočila a rozjela se. Celý první set jsem hrála vynikající tenis. Na začátku druhého jsme se zase začaly tahat, soupeřka měla šance, ale vymazala jsem je a svoje příležitosti jsem proměnila. Mečbol byl určitě hezký, bekhendový winner po lajně byl super.

Zdálo se, že soupeřku máte dobře přečtenou, jak se na zápasy připravujete?

Taktiku vždycky probíráme a určujeme s trenérem (Alešem Kartusem), který se chodí dívat zápasy příštích soupeřek, a pak o tom spolu hodně debatujeme. A když je potřeba, tak se někdy společně mrkneme i na video. Záleží vždy na tom, s kým hraju, zda soupeřku už znám, nebo naopak neznám.

Co jste využila proti Kalininové?

Určitě bylo dobré, že jsem hned na začátku odskočila, že jsme se moc netahaly. Myslím, že to na ni padlo, protože na kurtu Roda Lavera ještě nikdy nehrála a třetím kolem si už uhrála nejlepší výsledek na grandslamu. Já jsem se do arény moc těšila, byla jsem ráda, že mě tam organizátoři pustí. Takové zápasy mám moc ráda, vydám ze sebe něco víc.

Jste tedy už v Rod Laver Areně jako doma?

Loni jsem tam sice hrála třikrát v řadě, ale asi se nedá říct, že bych se tam nějak zabydlela. Každopádně díky dřívějším zápasům už arénu dobře znám a jsem ráda, když v ní můžu nastoupit. Je to speciální místo, navíc pojmenované po jednom z největších hráčů tenisové historie, takže je vždy hezké se tam dostat. A ještě o to příjemnější je, když vyhraju, a můžu pak mít pozápasový rozhovor.

A z nich už nervózní nejste?

Teď už si je víc užívám, ale dřív jsem hodně přemýšlela nad tím, abych moderátorovi hlavně dobře rozuměla. Aby se mě na něco nezeptal a já neodpovídala na něco jiného. To byl ze začátku trochu větší stres, ale teď už se mi daří dávat rozhovory častěji po výhrách, tak už si i tohle snažím spíš užívat. Jsem ráda, že mohu lidem hned po zápase něco říct a snažím se, aby to bylo pozitivní.

Stihla jste už v Melbourne i něco mimo tenis?

Byla jsem si nakoupit v obchodě. Nechtěla jsem tady letos bydlet v hotelu, takže jsem si pronajala apartmán a něco jsem si i sama uvařila, což bylo moc příjemné odreagování. Jinak spíš trávíme hodně času tady v areálu, hlavně ze začátku není úplně lehké dostat kurt na trénink nebo rozehrávku. Jinak občas chodím na procházky centrem, ale asi jako normální turista, nic speciálního.