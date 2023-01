Plíšková: Tenis si užívám víc než kdy dřív, se ségrou jsme v kontaktu nonstop

Loňský ročník Australian Open Plíšková vynechala kvůli zranění, letos v Melbourne ukazuje, že chce opět soupeřit s nejlepšími. „Podmínky jsou tady pro mě dobré. Těší mě, že jsem se vrátila na centrkurt Roda Lavera dvousetovou výhrou,“ radovala se v rozhovoru s českými reportéry po vítězství nad Gračovovou z postupu do osmifinále.

Jak zápas hodnotíte?

Hrála jsem s ní poprvé, takže jsem možná čekala, že to bude o něco snazší zápas, ale ve třetím kole grandslamu musíte být připraveni na všechno. Předtím porazila dobré hráčky, ale já jsem byla solidní, dobře jsem podávala a neměla jsem s ní příliš problémů.

Soupeřku jste nepustila k jedinému brejkbolu. S tím musíte být taky spokojená.

Vidíte, to ani nevím! (usmívá se) Vím, že bylo na můj servis pár shod, ale cítila jsem se na něm dobře. Výkon byl celkově dobrý, hrála jsem rychle a pohlídala jsem si důležité okamžiky. Na returnu to bylo možná trošku horší, ale ve druhém setu se mi povedly dva brejky.

Neměla jste před zápasem z Gračovové trochu obavy? Přece jen v prvním kole vyřadila světovou osmičku Kasatkinovou.

I když tu měla v prvních dvou kolech velmi dobré výsledky, nijak mě to nevystrašilo. Její zápasy jsem viděla a vím, že jedna věc je výsledek, ale druhá výkon. Ty zápasy se mi právě nezdály herně tak dobré. Navíc Kasatkinová nehrála vůbec dobře. Ale i tak mě výsledek překvapil.

Myslíte si, že proti vám podala lepší výkon?

Podle toho, co jsem viděla, jsem si myslela, že bude hrát trochu hůř. Překvapilo mě, že celkem dobře hitovala od základní čáry. Stíhala i moji rychlost. Skóre sice vypadá easy, ale nakonec jsem si docela zahrála.

Karolína Plíšková dobíhá míček během třetího kola Australian Open.

S jakým plánem jste proti neznámé hráčce nastupovala?

Nějaké taktické rady jsem měla. Ale myslím, že proti holkám, které nemají takové zbraně jako třeba Aryna Sabalenková, je to spíš o mně. Je důležité, abych udržela klid a plán, co mám hrát, i když se chvíli nedaří. Než jsem ji ve třetím gemu brejkla, hrála dobře, pak ale pár lehkých chyb udělala. Musím věřit, že jsem lepší hráčka a že zbraně mám já. A to se povedlo.

Na kurtu jste se pohybovala svižně. Zapracovala jste více na kondici?

Fyzicky jsem nikdy neměla problém, i když jsem v některých zápasech byla unavenější. Cítím se dobře a jsem připravená být na kurtu i trochu déle. Samozřejmě budu ráda, když tam nebudu tak dlouho, ale klidně bych zvládla i delší zápas. Navíc podmínky byly na tenis ideální, foukalo jenom lehce a bylo příjemně teplo.

Takže jste si pobyt na kurtu užívala?

Vím, že moje kariéra nepotrvá navěky, takže si tenis asi užívám víc než kdy dřív. I když užívám... To je těžké slovo. Před zápasem jsou vždycky nějaké nervy, takže to není doslova užívání si. Ale loni jsem tady nebyla a bůhví, co bude příští rok. Jsem ráda, že se tady opět hraje před fanoušky, protože předloni tady nebyli. Ze všech turnajů mě to vždy nejvíc bavilo právě tady, takže jsem ráda, že jsem se opět dostala do druhého týdne.

V osmifinále vás čeká Číňanka Čang Šuaj, co od ní čekáte?

Je to ošidný los, někdy méně známé nebo níž nasazené tenistky hrajou lépe než nasazené hráčky. Číňanka je na tom momentálně žebříčkově lépe než já, už jsem s ní určitě hrála, i když ne v posledních dvou třech letech. Ale určitě je to hratelné, vím, že dobře servíruje a hraje solidně odzadu. Očekávám těžký zápas, který bude o pár míčích. Já musím hlavně dobře servírovat, hrát rychle a nedat jí moc času.

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje ve třetím kole Australian Open.

Jste ve spojení se sestrou Kristýnou, která se momentálně stará o svého prvního potomka?

Jasně, jsme v kontaktu, ségra s malým skoro nespí, takže většinou všechno sleduje. Teď teda ještě nevím, jestli se dívala, ještě jsem nedostala zprávu, takže asi výjimečně spí. Ale jinak sleduje všechno. Díky tomu, že je malý vzhůru, může se dívat na večerní zápasy. Naopak teď byl zápas pro Česko ve špatný čas (od 1:00), doma byla hluboká noc.

O tenise se tedy pořád bavíte.

I když má teď ségra mimčo, tak tenis dělá celý život a pořád ho spolu nadále řešíme. Dokonce mi teď říkala, že její poslední zápas před mateřskou pauzou prohrála právě s Gračovovou. I když tu není, v kontaktu jsme v podstatě nonstop.