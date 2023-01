ONLINE: Plíšková bojuje o osmifinále, Fruhvirtová vyzve Vondroušovou

Plíšková doposud prochází turnajem bez větších potíží. Číňanku Wang Si-jü i Putincevovou z Kazachstánu porazila shodně ve dvou setech, přičemž dohromady ztratila jen devět gamů.

Nyní do třetice hraje s protivnicí ze země na východ od českých hranic, o osmifinále bojuje s Ruskou Gračovovou.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Varvara Gračovová Zápas sledujeme v podrobné reportáži

„Čeká mě soupeřka, kterou absolutně neznám,“ přiznala Plíšková před premiérovým střetnutím s 97. hráčkou světového žebříčku.

Gračevová v Melbourne taktéž neztratila ani set, na úvod překvapila krajanku Kasatkinovou, osmé tenistce světa dovolila zisk pouhých dvou her. „To mě upřímně překvapilo, i když podobné zvraty jsou skoro na každém turnaji,“ komentovala Češka.

Ve druhém kole dvaadvacetiletá rodačka z Moskvy jasně zvítězila nad Italkou Stefaniniovou. Proti Plíškové bude chtít poprvé v kariéře vybojovat postup do osmifinále grandslamu.

Kdo ovládne český souboj?

Sedmnáctiletou Fruhvirtovou a třiadvacetiletou Vondroušovou čeká první soutěžní střetnutí. Posune Fruhvirtová o další krok své grandslamové maximum, nebo Vondroušová zopakuje předloňský postup do osmifinále?

Fruhvirtová zatím na Australian Open nezaváhala. Domácí Fourlisovou i Birrellovou přehrála ve dvou setech, navíc dohromady strávila na kurtech jen dvě hodiny a 40 minut.

ONLINE: Linda Fruhvirtová vs. Markéta Vondroušová Podrobná reportáž od cca 4:30

Naopak Vondroušová má za sebou dvě třísetové bitvy. V prvním kole vyřadila deblovou parťačku Fruhvirtové Američanku Riskeovou-Amritrajovou, následně senzačně porazila světovou dvojku Džábirovou z Tuniska.

„Bude to super zápas, nemám co ztratit. Dám do toho všechno a uvidíme,“ slibovala Fruhvirtová před střetnutím se zkušenější krajankou.

V akci favorité i Češi ve čtyřhře

O osmifinále v sobotu zabojuje také Srb Djokovič, který se utká s Bulharem Dimitrovem, či železný muž letošního ročníku Brit Murray, jenž po dvou strhujících pětisetových thrillerech vyzve Španěla Bautistu.

Australian Open Příloha iDNES.cz

V ženské části bude usilovat o postup čtvrtá nasazená Francouzka Garciaová proti Němce Siegemundové. Pátá hráčka žebříčku Běloruska Sabalenková si zahraje s Belgičankou Mertensovou.

Další krok za obhajobou titulu chce udělat český pár Krejčíková, Siniaková, kterému stojí v cestě další Češka Linda Fruhvirtová s Američankou Riskeovou-Amritrajovou.

Ve druhém kole mužské čtyřhry se představí česko-slovenské duo Lehečka a Molčan proti Rakušanům Erlerovi a Miedlerovi.