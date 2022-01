Tři Češi na grandslamu, po téměř čtyřech letech: Znovu se zlepšujeme

Čeští tenisté na posledních grandslamech Tři zástupci naposledy hráli na Roland Garros 2018, na třinácti dalších turnajích bylo Čechů vždy méně. US Open 2021 Veselý

Veselý Wimbledon 2021 Veselý

Veselý Roland Garros 2021 Veselý

Veselý Australian Open 2021 Veselý, Macháč

Veselý, Macháč Roland Garros 2020 Veselý, Macháč

Veselý, Macháč US Open 2020 Veselý

Veselý Wimbledon 2020 nehrálo se

nehrálo se Australian Open 2020 nikdo

nikdo US Open 2019 Berdych, Veselý

Berdych, Veselý Wimbledon 2019 Berdych, Veselý

Berdych, Veselý Roland Garros 2019 Rosol, Veselý

Rosol, Veselý Australian Open 2019 Berdych, Veselý

Berdych, Veselý US Open 2018 nikdo

nikdo Wimbledon 2018 Veselý

Veselý Roland Garros 2018 Berdych, Veselý, Pavlásek