Zrádný los. Jaké jsou vyhlídky českých tenistů na Australian Open?

Loni na grandslamu v Melbourne triumfovala ve smíšené čtyřhře a coby 59. hráčka singlového žebříčku vypadla ve druhém kole, což je zároveň její australské maximum. Teď má v roli české jedničky a turnajové čtyřky mnohem vyšší ambice. I díky tomu, že se pohodově naladila postupem do finále podniku v Sydney.

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále turnaje v Sydney.

Los ovšem vyfasovala obtížný. Nejprve narazí na 72. tenistku světa Němku Petkovicovou, ve třetím kole číhá nebezpečná Lotyška Ostapenková. V osmifinále může Krejčíková změřit síly s 15. nasazenou Svitolinovou z Ukrajiny

Finalistka turnaje z roku 2019 doufá, že v Austrálii prolomí loňské grandslamové nezdary, kdy na největších akcích uhrála maximálně třetí kolo. Začne proti své přemožitelce z minulého ročníku Australian Open Rumunce Cirsteaové, ve třetí rundě se může utkat s desátou nasazenou Pavljučenkovovou z Ruska a v osmifinále se sedmou Polkou Šwiatekovou. Před grandslamem odehrála dva přípravné turnaje s bilancí 1–2.

Petra Kvitová v utkání s Arantxou Rusovou z Nizozemska.

Turnaj začne právě proti přemožitelce Kvitové z Adelaide, držitelce divoké karty Honové z Austrálie. Pokud bude chtít navázat na loňské osmifinále, nejspíš bude muset ve třetím kole zdolat nasazenou dvojku Sabalenkovou z Běloruska. Na grandslam se rozehrála v Adelaide, kde ve druhém kole nevyužila mečbol, ale po boku Terezy Martincové se probojovala do finále čtyřhry.

Markéta Vondroušová ve čtvrtfinálovém souboji s Anastasií Pavljučenkovovou.

Hlavní soutěž Australian Open okusí poprvé. Loni nepostoupila z kvalifikace, jenže pak prožila báječné měsíce, díky nimž nyní půjde do akce jako 48. hráčka světa. Nejprve se střetne s Američankou Davisovou, a pokud uspěje i ve druhém kole, nejspíše proti 30. nasazené Italce Giorgiové, může si zahrát s domácí hvězdou Bartyovou.

Tereza Martincová během prvního kola US Open.

Má přetěžkou sokyni hned v prvním kole, pokusí se zaskočit šestou nasazenou Estonku Kontaveitovou, s níž má bilanci 1–5. Na přípravných turnajích navíc prohrála oba své zápasy, ale na podniku v Melbourne s Američankou Peraovou triumfovala v deblu. Na Australian Open už ve čtyřhře spojí síly s tradiční parťačkou Krejčíkovou, sehrané Češky budou chtít napodobit zdárný loňský rok, během kterého opanovaly Roland Garros, olympijské hry i Turnaj mistryň.

Kateřina Siniaková na turnaji v Indian Wells

Na startu sezony doufá, že zastaví výsledkový sešup, s nímž se potýkala většinu roku 2021. Loni v Melbourne úřadovala jako padesátá tenistka žebříčku, nyní figuruje o třicet míst níž. Los v prvním kole má příznivý – střetne se s kvalifikantkou Marinovou z Kanady. Pak by mohla zkusit zaskočit Němku Kerberovou, turnajové číslo 16.

Marie Bouzková na turnaji v Adelaide

Podobně je na tom před úvodním grandslamem sezony i česká mužská jednička. Levoruký tenista neprožil úspěšný rok 2021, změnit to bude chtít v 1. kole proti držiteli divoké karty Američanu Kozlovovi. Ve druhém kole nejspíše vyčkává italský favorit Berrettini.

Jiří Veselý během zápasu Davis Cupu s Francouzem Adrianem Mannarinem

Úspěšně prošel kvalifikací a zajistil si třetí start v hlavní soutěži grandslamu v kariéře. Právě v Austrálii se loni dostal do 2. kola, což nyní může klidně napodobit, Argentinec Cerundolo (81. na světě) by měl být schůdným soupeřem. Pak by mohl změřit síly s Američanem Isnerem. Macháč minulý týden triumfoval na challengeru Traralgonu, v nové sezoně posbíral už osm výher.

Tomáš Macháč se natahuje k bekhendu v utkání Davis Cupu proti Británii.

V hlavní soutěži grandslamu budou poprvé od Roland Garros 2018 tři čeští muži, Lehečka po úspěšné kvalifikaci zažije premiéru proti Bulharu Dimitrovovi (26. nasazený).