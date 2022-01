Krejčíková je ve finále v Sydney, Lehečka a Macháč si zahrají Australian Open

V prvním setu sice dostala Krejčíková „kanára“, ale až převážně se hrály vyrovnané gamy. „Ona začala skvěle a hrála tvrdě. Cítila jsem, že moje šance přijde a musím ji využít a bojovat. Jsem ráda, že jsem našla plán B,“ řekla Krejčíková, která druhý set rozhodla brejkem na 5:4.

Ve třetím setu vzala Estonce podání na 2:1, ale vzápětí přišla o svůj servis. Za stavu 5:6 odvrátila při svém podání tři mečboly. V tie-breaku další čtyři a vyhrála ho 14:12. Sama proměnila pátý mečbol a duel ukončila po chybě soupeřky za dvě a půl hodiny. Kontaveitové tak oplatila porážku z Turnaje mistryň a popáté v kariéře zdolala hráčku světové desítky.

„Byl to skvělý zápas. Je to začátek sezony a cítím se dobře. Jsem nadšená z finále. Podívám se na druhé semifinále a pokusím se připravit co nejlépe,“ řekla Krejčíková.

Loni získala Krejčíková první tři tituly na okruhu WTA ve dvouhře. Vedle grandslamové Paříže uspěla také ve Štrasburku a v Praze. V Sydney může vítězstvím navázat na krajanky Petru Kvitovou, svoji bývalou trenérku Janu Novotnou a Martinu Navrátilovou.

Turnaj mužů a žen v Sydney tvrdý povrch Ženy (dotace 703 580 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Krejčíková (3-ČR) -Kontaveitová (4-Est.) 0:6, 6:4, 7:6 (14:12).

