ONLINE: Rozhodující utkání. Baseballisté bojují s Australany o postup

Po páteční výhře nad Čínou 8:5, kterou baseballisté dovršili parádním obratem v deváté směně, padli v sobotu 2:10 s domácím Japonskem. V neděli se postavili proti soupeřům z Jižní Korey, kterým po pěti inkasovaných bodech hned v první směně podlehli 3:7.

Aktuálně jsou Češi v tabulce na čtvrté pozici, která jim zajišťuje místo i na příštím WBC v roce 2026. Obrovským úspěchem je pro české outsidery samotná účast na letošním turnaji, stále ale živí i naději na postup.

„Budeme se snažit do toho šlapat od začátku a doufat v to nejlepší. Některé australské kluky znám, proti některým jsem dokonce hrál. Pořád jsou to jenom lidi, nejsou neporazitelní. A nebudou mít tak kvalitní nadhazovače jako Korea,“ připomíná Martin Mužík.

Přitaká mu i jedna ze čtyř amerických posil, nadhazovač Jeffrey Barto.

„Když jste zatlačeni ke zdi, je to zábava. Všechno, co potřebujete, je šance. A my ji máme. Myslím, že všem ukážeme, dáme do toho všechno. Na pálce můžeme být hodně nebezpeční. Máme hodně nadhazovačů, kteří můžou jít do hry. Všichni jsou hladoví a budeme bojovat,“ oznamuje.