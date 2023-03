Proč se Češi nestydí za své Američany. Baseballisté o naturalizovaných posilách

Když se dohodli, padlo svým způsobem jedno české baseballové tabu. K posílení vyhlídek na právě probíhajícím World Baseball Classic reprezentace cíleně sáhla po americké posile.

„Nechci, aby mi někdo vkládal do úst, co jsem nikdy neřekl. Vždycky jsem tvrdil, že nechceme být papežštější než papež a využijeme všechny možnosti k posílení, které budou dávat smysl. Když máte k dispozici hráče, který hrál deset let Major League, jeho matka je Češka a zároveň přislíbil účast na mistrovství Evropy, tak to smysl dává,“ vysvětluje Chadim.