Pořád máme šanci. A myslím, že všem ukážeme, hlásí baseballový pionýr

„Tenhle tým má velké srdce a jsem rád, že jsem jeho součástí,“ prohlásil poté, co pomohl Česko udržet v utkání na dostřel. Porážce 3:7 se však tým nevyhnul. „Právě jsme odehráli zápas proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Je to dobrý mančaft, má v sestavě borce z MLB. Snažil jsem se, abychom se dostali do zápasu.“

Jak jeho jméno naznačuje, Barto se narodil v Americe, ale stejně jako mnoho dalších baseballových pionýrů už řadu let křižuje Česko, kde si našel ženu a zapustil kořeny. Původně působil v brněnských Hroších, po příchodu covidu však měl těžkosti zůstat s partnerkou, s níž nebyli svoji. Nakonec se zadařilo a Barto se odebral do zmíněné Třebíče.

„Zdálo se, že by to tam mohlo fungovat. Byl tam kádr plný mladých kluků. Stal jsem se trenérem, ale pořád jsem se cítil dobře, občas jsem chodil na kopec. Pavel Chadim za mnou přišel s touhle nabídkou a jsem tady,“ zmínil reprezentačního kouče, který jej sebou vzal na turnaj do Japonska.

V něm dostal třiatřicetiletý nadhazovač šanci až ve třetím zápase, který pro Čechy začal hororově. Na začátku druhé směny už za Korejci zaostávali 0:6 a zdálo se, že se rodí debakl. Barto však rozjetou katastrofu zastavil a za téměř šest směn inkasoval jediný bod.

„Dneska mi fungovalo všechno: changeupy, fastbally, kombinace, různé vychytávky. Obrana mi hodně pomáhala, udělala hodně akcí. Je sranda, když nadhazujete a máte za sebou takové kluky,“ vyzdvihoval Barto. „Když máte za domácí metou Martina Červenku s jeho zkušenostmi, je všechno jednodušší. Řídil jsem se jeho pokyny, soustředil jsem se na nadhozy. Sázel jsem tam striky a dal jsem klukům šanci.“

Češi tak mohli Korejce aspoň trochu přitlačit. Zatímco v úvodu odcházeli jeden po druhém z prostoru pro odpálení se svěšenou hlavou a skoro polovinu zápasu se ani jeden z nich vůbec nedostal na metu, v sedmé a osmé směně třikrát skórovali. „Měli jsme naději, chtělo to ještě nějaké větší odpaly, naneštěstí pro nás tohle nebyl ten den,“ posteskl si Barto, který na kopci nahradil startéra Lukáše Ercoliho.

Také ten už nepočítal, že si v reprezentaci ještě zahraje a plánoval v ní působit jako PR manažer. Díky luxusní formě z extraligy jej však Chadim nasadil v kvalifikaci WBC a po jejím zvládnutí i v Tokiu. Tam jej však Korejci rozstříleli. „Takový je život nadhazovače, je to tvrdé. Lukáš byl v posledních dvou sezonách jeden z nejspolehlivějších levorukých kluků, nebyl žádný důvod mu nedat šanci. Tohle je pro něj hořká pilulka, ale on se otřepe,“ věří Barto.

„První směna nám trošku utekla, udělali jsme tam dvě chybičky, které nás stály pět bodů. Potom nastoupil Jeff Barto, který nás parádně držel, byli jsme pořád v zápase. Ke konci jsme je začali tlačit, dali nějaké body, bohužel to nestačilo,“ shrnul první metař Martin Mužík.

České šance na postup však touto porážkou neskončily. Pokud Austrálie senzačně neporazí domácí Japonsko, rozdají si to Češi v pondělí o nečekaný úspěch právě s ní. Budou však nejspíš potřebovat vítězství aspoň o sedm doběhů.

„Budeme se snažit do toho šlapat od začátku a doufat v to nejlepší. Některé australské kluky znám, proti některým jsem dokonce hrál. Pořád jsou to jenom lidi, nejsou neporazitelní. A nebudou mít tak kvalitní nadhazovače jako Korea,“ připomíná Mužík.

„Když jste zatlačeni ke zdi, je to zábava. Všechno, co potřebujete, je šance. A my ji máme. Myslím, že všem ukážeme, dáme do toho všechno. Na pálce můžeme být hodně nebezpeční. Máme hodně nadhazovačů, kteří můžou jít do hry. Všichni jsou hladoví a budeme bojovat,“ oznamuje Barto.