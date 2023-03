Petr Zýma

Vnitřní polař, Eagles Praha (CZE), 33 let

Kapitán českého týmu. Skvělý lídr v životě i na hřišti, proto ho trenér Chadim povolal do reprezentace, i když se ji Zýma rozhodl v roce 2021 opustit. Nakonec to byl právě on, kdo stál v čele velkého úspěchu.

Skromný a zkušený hráč, který má baseball jako koníček k zaměstnání v obchodní společnosti. Rád si aktivně odpočine při práci se dřevem s dobrou hudbou v uších. Jeho největšími hrdiny jsou členové oblíbené dětské pohádky Tlapková patrola.