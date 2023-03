ONLINE: Baseballisté hrají s Koreou, snaží se přiblížit senzačnímu postupu

Jižní Korea je ve světovém žebříčku čtvrtá a na WBC dokázala vybojovat už dvě medaile, v roce 2006 bronzovou a o tři roky později dokonce ještě o stupínek cennější. Na posledním turnaji ovšem Korejci ani nepostoupili ze skupiny, k čemuž nejspíše směřují i nyní. V prvním utkání překvapivě prohráli s Austrálií těsně 7:8, ve druhém padli s Japonskem jasně 4:13 a v tabulce jim zatím patří až předposlední čtvrté místo.

Čeští reprezentanti jsou aktuálně třetí, za stoprocentními Japonci a Australany. Domácímu týmu v sobotním utkání dvě směny hrdinně vzdorovali, na začátku dokonce vedli. Podle očekávání nakonec Češi prohráli, Japoncům podlehli 2:10.

„Ale jsem velice rád, že jsme s nimi hráli devět kvalitních směn, což byl náš cíl. Nechtěli jsme od nich dostat világoš, to se nám splnilo,“ vyprávěl přesný nadhazovač Ondřej Satoria.

Při páteční premiéře zdolal národní tým po strhujícím obratu v závěrečné směně Čínu 8:5, díky čemuž si s velkou pravděpodobností zajistil účast mezi světovou špičkou i v roce 2026.

Kromě toho ale pomýšlí i na postup do čtvrtfinále, což se před turnajem jevilo spíše jako sci-fi. Aby to svěřenci kouče Chadima dokázali, musí i nadále předvádět co nejlepší výkony a skončit nejhůře druzí.

„Když člověk splní první cíl, může se dívat na druhý. Tím je postoupit ze skupiny,“ prohlásil trenér reprezentace.