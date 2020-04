Dilema nejen v basketbalové NBA: Na co datum, když chybějí data

Velké zámořské ligy – také hokejová NHL, baseballová MLB či NFL amerických fotbalistů – mohou sloužit jako model pro možný vývoj u globalizovaných sportovních odvětví. Obnášejí neustále cestování, dávají práci mnoha lidem, televizní práva představují enormně výnosný byznys.

Oproti olympiádě či tenisu je teoreticky zvýhodňuje omezení jen na USA (NFL), případně USA a Kanadu jako v basketbalu, hokeji, baseballu. Ale jen teoreticky. I ve Spojených státech se přece situace lokálně dramaticky liší.

„Co bude hrát roli? Klesající počet nakažených. Dostupné masové testování. Vývoj vakcíny, antivirotik. Nad tím vším jsou samozřejmě pravidla nastavená jak na federální úrovni, tak jednotlivými státy,“ říká Silver.

„Obrovské množství dat, která se musí dát dohromady, aby se dalo rozhodovat. Není to tak, že by stačilo říci: Pokud bude souběžně platit A, B a C, máme zase zelenou. Proměnných je mnohem víc.“

K situaci profesionálních lig se vyjadřuje i prezident Donald Trump, v jedné z pracovních skupin ostatně působí šéf NHL Gary Bettman, jenž věci s hlavou státu telefonicky konzultuje.

Šéf NHL Gary Bettman

Na Floridě způsobilo zařazení profesionálních sportů s celonárodním mediálním pokrytím na seznam „podstatného byznysu“, který dostává výjimku z platných regulí, rozpaky až hněv. V praxi to znamená povolenku pro wrestling, který na rozdíl od basketbalu či hokeje stále funguje. „Výsměch,“ stojí v komentáři NBC s poměrně logickým dodatkem: „Na wrestlingu nic podstatného není.“

A mezitím velcí hráči sčítají ztráty. Nebo se spíše hodí klausovský výraz – nezisky.

„Naše příjmy spadly na nulu,“ nezakrývá Silver. „Což má obrovský dopad na týmy, arény. Pokud započítáte všechny lidi, kteří pomáhají v zápasových dnech, ovlivňuje NBA asi 55 tisíc pracovních míst. Virus je samozřejmě ošklivá zdravotní hrozba, ale také tohle všechno dusí ekonomiku. Proto jako soutěž cítíme závazek k tomu, že jakmile to bude bezpečné, rozjedeme se znovu v jakékoli potenciální podobě.“

V tom jsou s Bettmanem zajedno. Hokejový boss razí pravidlo: Flexibilita na prvním místě. „Zvažujeme všechny alternativy; žádná pro nás zatím není jednoznačně daná a žádná také není vyloučená,“ uvedl Bettman pro NHL.com. Silverova slova znějí podobně: „Jakmile se objeví nějaká možnost, musíme ji zvažovat, i pokud by se vymykala všem historickým zvyklostem.“

Optimistický scénář: pandemie ustoupí natolik, že množství dat brzy nabídne konkrétní budoucí datum pro obnovení provozu. Ten pesimistický pracuje s opakovanými vlnami nákaz, které by ligy prakticky zchromily.

Zlatá střední cesta? Za pozdní léto se sportem budeme rádi všude. Nejen v USA.