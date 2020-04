Chci hrát, nechci hrát. Váhající obr se nakonec vzdal angažmá i milionů

Hokej

Dalších 11 fotografií v galerii Obránce Dustin Byfuglien neodehrál v ročníku 2019/20 jediné utkání. Co bude s jeho kariérou dál? | foto: AP

dnes 13:59

V NHL platil za podivína. Urostlý obránce Dustin Byfuglien si vždycky dělal všechno po svém – na ledě srážel protivníky jako kuželky, do přípravného kempu zase neváhal napochodovat s výraznou nadváhou. Do aktuálního ročníku ale za podivných okolností vůbec nenaskočil a před pár dny rozvázal smlouvu s Winnipegem. Co bude s 35letým hokejistou dál?

Jedněmi je Dustin Byfuglien považován za sobce a exota, druzí ho naopak nazývají srandistou a parťákem. Pokud bychom všechny jeho různorodé přívlastky měli smíchat dohromady, vznikne jednoduché označení – unikátní. Co jiného by vás také jako první napadlo při pohledu na pořízka na bruslích, který při výšce 195 centimetrů váží 118 kilo. „Dělali jsme si z něho srandu, že je jako hráč, kterého si vytvoříte ve videohře. Nastavíte mu co největší výšku i váhu a k tomu vyšponujete na maximum taky dovednosti,“ směje se Ben Chiarot, někdejší Byfuglienův spoluhráč, v rozhovoru pro The Athletic.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Big Buff“ uměl prudce vypálit, před jeho tvrdými bodyčeky soupeři uskakovali. Jenže už je to téměř rok, co americký hokejista naposledy naskočil do hry v dresu Winnipeg Jets. Přitom v roce 2016 podepsal s kanadským týmem pětiletou smlouvu, díky níž si měl vydělat celkem 38 milionů dolarů.

Kontrakt však byl na konci minulého týdne rozvázán. Předcházel tomu prazvláštní průběh ročníku, na jehož začátku Byfuglien oznámil, že se nezúčastní přípravného kempu. Důvodem byly úvahy o ukončení kariéry, které opora defenzivy Jets zvažovala kvůli ztrátě motivace a chuti hrát dál hokej. Winnipeg proto vyškrtl velkého oblíbence fanoušků na neurčito ze sestavy i z výplatní listiny klubu. To vše v září, načež v říjnu hráčův agent sdělil generálnímu manažerovi Winnipegu Kevinu Cheveldayoffovi, že jeho klient zvažuje návrat, nejprve však musí podstoupit operaci kotníku. Tu si kvůli předešlé suspendaci klubem musel uhradit sám. Jenže při lednovém zotavování Byfuglien svůj comeback opět odložil a na návrat nakonec nedošlo. Až v polovině dubna, měsíc po přerušení sezony vlivem koronavirové pandemie, přišel zlom v podobě předčasného ukončení pětileté smlouvy mezi klubem a hokejistou. „Každý máme právo si vybrat, co chceme dál dělat. Někdy jsou věci nepředvídatelné. Pro mě ale Dustin nadále zůstává výborným člověkem,“ děkoval manažer Cheveldayoff na webu Winnipegu. Výběr nejlepších momentů Dustina Byfugliena ve Winnipegu: Zatímco mnoho hráčů ještě dlouho po předčasném ukončení kariéry dál pobírá zbývající sumy z megalomanských kontraktů, Byfuglien, s nedávným zdravotním problémem v zádech, této možnosti nevyužil. Celkem tak přijde o 14 milionů dolarů, které mu smlouva ještě garantovala. „Žádná finanční vyrovnání jsme neprobírali. Jednoduše jsme se dohodli na ukončení,“ potvrdil Cheveldayoff. Nikdo v tuto chvíli netuší, zda se „Big Buff“ ještě někdy objeví v NHL, nebo dá profesionálnímu hokeji definitivně vale a bude se naplno věnovat třeba oblíbenému rybaření. Vítěz Stanley Cupu z roku 2010, který v NHL odehrál 869 zápasů za Chicago, Atlantu a Winnipeg, se má v každém případě za čím ohlížet. Stejně jako četné oběti jeho nevybíravých hitů.