Klidně na Antarktidě! Hvězda NHL chce sezonu dokončit za každou cenu

Je to samozřejmě nadsázka, ovšem zcela přesně vystihuje rozpoložení většiny hráčů, kteří žijí v nejistotě. Vedení NHL totiž stále nenastínilo, jak a zda se liga nakonec dohraje.

Podle průběžných scénářů se počítá s tím, že soutěž poběží ve zkráceném módu základní části, což by mohla být jakási příprava a příležitost k rozehrání po dlouhé pauze před tím nejdůležitějším - play off.

Aktuálně se nejvíc operuje s variantou odehrání duelů před prázdnými tribunami na neutrálních stadionech v řídce osídlených oblastech, kde je minimální výskyt koronaviru.

„Pokud bych měl na dohrání ročníku čekat šest měsíců a hrát potom na Antarktidě, tak jsem připravený. Chceme udělat všechno, co můžeme, abychom sezonu dokončili. Cítíme, že máme tým, který je schopný dosáhnout na mimořádné věci,“ říká za celé Las Vegas Pacioretty.

Bývalý kapitán Montrealu zároveň předpovídá, že by letní play off bylo nejtěžší v celé dosavadní historii NHL. Důvodů pro toto tvrzení má vícero, nad všemi však ční fakt, že hokejisté budou odpočatí a plní elánu.

„Navíc týmy, které měly problémy se zraněnými, budou v pohodě. Všichni se během pauzy stačili uzdravit. Všichni budou fyzicky připravení na sto procent. Mužstva přitom za normálních okolností vstupují do play off utahaná. To teď nehrozí. Všichni ukážou maximum a budou v plné sestavě.“