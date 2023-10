Vyhrál Světový pohár, ale na olympiádu nemůže. Přindiš uvázl v drsném sítu

WORLD CUP WINNER 2023!

Obrovská satisfakce za nepovedené MS a důkaz letošní kvalitní práce a dřiny, která za každou závodní jízdou je.Nebylo lehké se po Londýně znovu nastavit do závodního módu, měl jsem chuť letos už všeho nechat a odpočinout si, ale v hlavě jsem si stanovil jasný cíl a to boj o celkové pořadí Svěťáku.Věděl jsem, že to mám ve svých rukou, nemusím se spoléhat na něčí zaváhání a tak jsem do závodu i nastupoval. Předvést své nejlepší jízdy a následně počkat, na co to bude stačit. Dnes to stačilo na dělené druhé místo, ještě nikdy jsem to za svoji kariéru nezažil, v posledním závodě sezóny.Z pěti závodů jsem vybojoval čtyři medaile a myslím, že po právu vyhrál i celé hodnocení letošního Světového poháru.Tahle krásná šňůra pokračuje už od roku 2014, protože tohle je moje již osmé umístění mezi nejlepšími třemi jezdci v hodnocení Svěťáku.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Český kajak navíc již šest let nepřetržitě vládne celkovému hodnocení a já mám obrovskou radost, že se na tom s Jiří Prskavec můžeme společně podílet.

#kayak #champion #worldcup #2023 #france #paris #kajak #kayaker #kayaking #canoe #icfslalom #whitewater #inwaterwelive #winners #czechia #czechrepublic #waterlovers