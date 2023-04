Sen o olympiádě. V Ghaně se vody děsili, teď zde vodní pólo zažívá rozmach

Na první pohled to tak bláznivě znít nemusí. Kdyby chystali hokejové družstvo či připravovali lyžaře, zdálo by se to jako těžší úkol. Jenže i tento je ve skutečnosti dost obtížný. Ghana, neplavecký národ, by ráda vyslala družstvo ve vodním pólu na olympijské hry.