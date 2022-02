RETRO: Africké příběhy z her. Dählie gratuloval, vzorem byl i jamajský bob

Ty první začali psát jistí Marcelle Matthewsová, Marion „Penny“ Sageová, Patricia Eastwoodová a Gwyn Jones. Byl únor 1960, když se při hrách v americkém Squaw Valley tito krasobruslaři vydali na led.

Diváci zpozorněli. Co je to za vlajku? Vždyť to je přece ta Jihoafrické republiky!

Ačkoliv Matthewsová (která byla v 11 letech nejmladší olympioničkou ve Squaw Valley) a Jones skončili mezi páry poslední, Sageová v jednotlivcích třiadvacátá a Eastwoodová pětadvacátá, budili obrovský zájem.