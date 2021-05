Evžen si v Pardubicích zopakuje kvalifikaci. Potrénujeme, plánuje Myška

Žokej Jaroslav Myška položil ruce na krk svého svěřence a v oddechovém tempu nechal Evžena procválat cílem na posledním 14. místě.

Kvalifikační podmínky pro start ve Velké pardubické sice dvojice splnila, ale jeho tým bude chtít ve svém dalším představení vidět, zda má Evžen ve svých sedmi letech vůbec co dělat na startu Velké pardubické.

„Ukázalo se, že musíme ještě potrénovat, máme na čem pracovat, a to hlavně u koní, kteří běželi delší distance. To tedy platí i pro Evžena, který šel v první kvalifikaci hlavně sbírat zkušenosti,“ řekl žokej Jaroslav Myška.

I proto se valachovo jméno reprezentující stáj Englicovi a Kulhánkovi objeví na startovní listině některého z dalších kvalifikačních dostihů. Dost možná hned toho nejbližšího, který se poběží 26. června. „To, že Evžen doběhl poslední, nevidím jako prohru, nebo dokonce katastrofu,“ říká Myška.

Až na jednu chybu na skoku číslo 36 absolvoval Evžen dostih v poklidu v poli koní. Po Anglickém skoku chtěl Myška nechal Evžena takzvaně přefouknout, aby nabral sílu na závěrečný finiš. Jenže na špici už se jelo o vítězství. Player s žokejem Marcelem Novákem stále drželi vysoké tempo, posouval se Theophilos s Bartošem a posouval se i pozdější vítěz No Time To Lose.

„Po Havlově skoku jsem se ke klukům přiblížil, Evžen mi připadal čerstvý. Ale když jsem pak na trávě skočil první klasiku, tak začal být rezignovaný, pak udělal ještě skokanskou chybu na předposledním skoku, brzo odskočil a málem to nedolétl, tak jsem se rozhodl, že už ho dál nebudu podporovat a nechám ho v klidu doběhnout,“ popsal závěr Myška.

Až do závěrečné fáze to byl pro sehranou dvojici dobrý dostih. Evžen se nechal bez problémů vodit v poli koní. „Dostihy nám zkrátka řekly, že ještě potřebujeme potrénovat. Jsem ale přesvědčený, že i tenhle start Evženovi pomůže a zvedne se, je to jeho první letošní účinkování,“ říká Myška.

Při mítinku na sebe ještě výrazně upozornil Well Absolut, který zvítězil. „Dostih šel s tím, že se ukáže, jestli má co dělat v dostizích. Tímhle se zachránil,“ řekla po vítězství žokejova manželka a trenérka Well Absolut Štěpánka Myšková.

Myška se pak v neděli představil také na závodišti v Bratislavě, kde skončil první a druhý. Jezdeckou šňůru si pak protáhl až do pondělí, kde ve francouzském Wissembourgu přijal jízdu od tamního trenéra Provota. Na Blekrainovi vyhrál, s klisnou skončil v poli poražených.

„Už jsem pro tohoto trenéra jezdil před dvěma lety. A když jsem byl ve Francii minulý týden s naším Taste Of Rockem, domluvili jsme se a přijel jsem mu odjezdit jeho koně. Na šanci čeká ve Francii hodně jezdců, těší mě, že si mě pozval. Valach šel svoje první překážky, byl to příjemný dostih,“ popsal Myška, z něhož se v současné době stal žokejský světoběžník.

Ve středu se objeví v pěti startech, čtyřikrát se vyhoupne do sedel koní polských trenérů, jednou pojede pro českou trenérku Evu Záhorovou. „Volali mi z Itálie, jestli bych pro ně nepřijel závodit na třech jejich koních, tak se ještě vypravím tam, je to teď nějaké jezdecky nabité,“ uzavřel Myška.