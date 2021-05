Kůň Zlatohřívák a další lákadla. Pardubická dostihová premiéra bude s diváky

Ačkoli se zhruba 330 návštěvníků a stejný počet sponzorů ztratí v útrobách tribun, přítomnost diváků je první injekcí dostihovému dění. Český turf už potřebuje odbrzdit. Zajímavostí, které dostihový fanoušek může v sobotu sledovat na pardubickém závodišti, bude hned několik. MF DNES vybrala sedmičku nejlákavějších.

1. Plejáda nejlepších – chybí jen Hegnus

Hned první kvalifikační dostih přilákal na start pětici nejlepších loňských koní z Velké pardubické. Absentuje pouze vítěz loňské edice Hegnus. Trochu překvapivě začíná hned zkraje sezony Tzigane Du Berlais. Valach naskakoval loni do dostihového rychlíku jako jeden z posledních, letos však trenér Pavel Tůma změnil taktiku, a tak se s narostlým náladovým hnědákem pokusí jeho stálý žokej Jan Faltejsek kvalifikovat hned zjara. Počítat se musí také s předloňským vítězem Velké Theophilem, který loni první kvalifikační klání vyhrál. Na startu nechybí Player, Vandual, Talent ani Casper. Přesně takhle proběhli při Velké pardubické cílem.

Všichni zmiňovaní musí však skloňovat jméno benjamínka v této elitní překážkové společnosti Evžena, který je specialistou na pardubické závodiště a svými vítězstvími tady vždy předvedl, proč se s ním musí v sedmi letech naprosto vážně počítat. Ne nadarmo s ním jeho tým manželů Myškových chce zamířit do Velké pardubické, kde by měl zatápět těm nejlepším.

2. Co ukážou synové legendární Registany?

Nepříliš často býval v posledních letech na pardubickém hipodromu vídaný žlutý dres s modrými náramky stáje Wrbna, pro niž klisna Registana dvakrát vyhrála Velkou pardubickou. V sobotu se na start postaví dva její synové Reki a Regtime, které v Čechách trénuje Hana Kabelková. Zatímco prvně jmenovaný a starší valach bude v Pardubicích startovat v devíti letech vůbec poprvé, neboť je specialistou na dostihy ve Wroclavi, mladší, teprve čtyřletý a zároveň poslední potomek slavné matky, se při své dostihové premiéře v Pardubicích již představil. Bude zajímavé sledovat, jak si synové tmavé hnědky povedou.

Dráha pro ně zcela jistě neznámou nebude, oba sem pravidelně z nedalekého Vápenného Podola zajíždějí trénovat. Regtime míří do dostihu pro začínající proutěnkáře, Reki se pak poměří například s účastníkem Velké pardubické Strettonem, veteránem Mazhilisem nebo nadějným Night Moonem.

3 Kratochvíl v nové stáji

Je to největší jezdecký přestup. Ze západu Čech od Josefa Váni se na Moravu do Újezdu u Boskovic přestěhoval žokej Jan Kratochvíl. Nyní bude hájit růžové barvy stáje Lokotrans Karla Jalového. A v několika dostizích bude nastupovat proti koním, které ještě donedávna jezdil v tréninku. Zatím se zdá, že se mu v novém působišti daří, udržel sérii osmi vítězství v Lysé nad Labem a jistě se bude chtít předvést i v Pardubicích.

4 Našlapáno

Jakkoli avizovali zástupci pořádajícího Dostihového spolku velký zájem účastníků, takové počty pardubické závodiště dlouho nepamatuje. V některých dostizích se objevuje i více než 15 uchazečů.

Dva koně možná do Pardubic přicestují zbytečně. Pod čarou kvůli naplněné dvacetičlenné startovní listině budou vyčkávat loňský účastník Velké pardubické All Scater, jehož jela Veronika Škvařilová - Řezáčová, a také Sicilian, který se narodil u Františka Vocáska v Němčicích u Pardubic. Pravdou ale je, že specializované disciplíny jako závod dostihových sprinterů nebo steeplechase přes zelené skoky oplývají jen omezeným počtem koní, kteří se zaměřují výhradně na tuto jedinou disciplínu, a moc takových koní není.

5 Comeback

Na dostihovou dráhu v sobotu zamíří hned několik v minulosti úspěšných koní. Takřka po dvou letech se vrací na dráhu veleúspěšná klisna Dylanka. Svěřenkyně trenérky šampionky Heleny Vocáskové nepoznala v posledních sedmi startech porážku. Jak naváže po dvouleté pauze na skvěle rozjetou kariéru a zda se jí podaří udržet úctyhodnou šňůru vítězství, zodpoví hned první dostih mítinku přes proutěné překážky. Mezi navrátilce, které stojí za to sledovat, patří také Ned, vlastní odchovanec trenéra Jaroslava Pecháčka. Bělouš před zraněním absolvoval všechny starty v roce 2019 takzvaně za peníze.

6 Kůň Zlatohřívák

Valacha Gerroye nelze přehlédnout. Na dostihových drahách běhají nejvýše dva koně barvy izabela. Ačkoli jde o plemeno anglického plnokrevníka, matka Gerroye má v rodokmenu „žlutého“ hřebce Bourbona, který přenáší tuto barvu na své potomky. Zajímavé však je, že starší pravý bratr Gerroye izabelou není, tam se prosadila rezavá barva otce Darsalama.

7 Premiéry

Říkají ji Ostružinka, ačkoli v dostihové „občance“ nese anglický překlad – Black Berry. Je to první nákup sponzora pardubického závodiště BICZ a do tréninku tuto klisnu svěřili manželé Filovi Čestmíru Olehlovi. Pětiletá tmavá hnědka podědila barvu po svém otci plemeníkovi Age of Japovi. Na drahách bývala úspěšná i její matka na Slovensku běhající Bystruška. Její dceru čeká v sobotu životní a zároveň překážkový debut. Na dráze ponese její jezdec bílo-zlatý dres.