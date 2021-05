Ze západu na východ. Žokej Kratochvíl po osmi letech změnil stáj

Po osmi letech však Kratochvíl změnil působiště a kývl na nabídku stáje Lokotrans. Z Karlovarska se tak přestěhoval na východ do Újezdu u Boskovic.

„Odejít od pana Váni je v mé dostihové kariéře velký skok, ale já dostal nabídku od stáje Lokotrans před Velkou pardubickou. Chci zkusit dělat stájovou jedničku jinde a dokázat pro Lokotrans také nějaký úspěch,“ říká v rozhovoru žokej Jan Kratochvíl.

Trénuje se jinak na západě Čech a jinak na Moravě?

Újezd u Boskovic je nová moderní centrála. S trenérem Lubošem Urbánkem si bezvadně rozumíme, zatím nám všechno funguje a vyhráváme. Všude se trénuje jinak, ale důležitý je ten konec, jak dopadne dostih.

Jak se vám pracuje pod novým trenérem?

S Lubošem Urbánkem se známe deset let. On pracoval jako asistent trenéra u Václava Luky mladšího, já tam byl jako pracovní začínající jezdec. On je hodně pečlivý, na všechno má systém, vše má dopředu naplánované.

Forma ve vaší stáji je, což dokazují vaše zahraniční výjezdy i úspěchy v Lysé. Jaké koně přivezete na pardubickou dostihovou premiéru?

Hned v první kvalifikaci na Velkou pardubickou se představíme s Mr Spexem, s nímž bychom se letos rádi postavili na start slavného dostihu. Pro Lokotrans pak pojedu ještě další dva koně.

Mr Spex je specialista na pardubické překážky.

Ano, běhá tu od 4 let, kdy tady vyhrál kros. O rok později tady zvítězil při mítinku Velké pardubické dostih pro 5leté koně. Loni byl pátý v Ceně Vltavy. Je to vytrvalec, s distancí problém nebude. V tréninku plní, co od něj chceme.

Jak se díváte na plánované úpravy Taxisova příkopu?

Myslím, že prestiž Velké tím nijak neutrpí. Zásadní je, aby nedocházelo k takovým zraněním, i když úplně vyloučit je nemůžete nikdy. Z pohledu jezdce se nic nezmění. Ten skok pořád musíte absolvovat a doletět stejně daleko.

Pojďme k vaší nevídané šňůře osmi vítězství na závodišti v Lysé nad Labem. Tam jste Váňovcům vyfoukl vítězství v Prvomájové steeplechase. Předcházelo tomuto souboji nějaké hecování?

Ani ne. Vyšly nějaké články Aeneas versus Kratochvíl. Soustředil jsem se na náš výkon. Seděl jsem na klisně, která ještě neukazovala takové výsledky, ale v práci chodila moc dobře. To bylo důležité pro celou stáj.

Neříkejte, že v dostihu nebyla z vaší strany chuť extrémně se předvést. A šlo vám o dlouhou nepřerušenou šňůru vítězství.

Série vítězství a moje domácí premiéra na jiných koních než pana Váni to nabízely, ale neupínal jsem se k tomu. Jednou ta šňůra stejně skončí. Aeneas neměl úplně dobrý průběh dostihu a v cíli nás nestihl.

Dokud prý budete jezdit, tak v Lysé Prvomájovou neprohrajete.

Pravdou je, že od té doby, co ji jezdím, jsem ji nedokázal prohrát. Je to až úsměvné, ale jsem za to rád.

V čem to je, že se vám v tomhle malém, v lese ukrytém závodišti tak daří?

Já to ani přesně nedokážu vysvětlit. Mně se tam jezdí moc dobře. Seděl jsem vždycky na dobrých koních, ale faktor pádu tam samozřejmě je. Stejně se mi vždycky podařilo vyhrát, za což jsem samozřejmě moc rád.