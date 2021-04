Tak nám zabili Velkou pardubickou...Vítězové protestují proti úpravám skoků

„Jsme přesvědčeni, že úpravy povedou k trvalému znehodnocení, ke ztrátě věhlasu, který nejlépe a oprávněně vystihoval známý slogan - nejtěžší dostih na evropském kontinentu,“ stojí v textu podepsaném devatenácti lidmi, převážně bývalými žokeji a trenéry.



Dostihový spolek provozující pardubické závodiště letos v březnu oznámil, že na základě jednání expertní skupiny a České asociace steeplechase projde změnami hlavně Taxisův příkop, slavný a nejnáročnější skok Velké pardubické. Měl by se změlčit příkop, čímž se vytvoří pozvolná plocha bez doskokové hrany. Upravovat se budou i další skoky.

Čtrnáctičlenná expertní skupina vznikla po loňském 130. ročníku a smrtelném zranění koně Sottoventa na Taxisu. Jsou v ní mimo jiné osminásobný vítěz dostihu Josef Váňa, který je trenérem a předsedou České asociace steeplechase (ČASCH), žokejové Josef Bartoš, Martin Liška a Jaroslav Myška, veterináři, správce dráhy či zástupce zemědělské univerzity.

Proti úpravám se nyní ozvali vedle Chaloupky i další někdejší vítězové dostihu Pavel Liebich, František Vítek, Karel Benš, Josef Vavroušek, František Zobal, Vlastimil Knápek a Petr Vozáb. Z trenérů Olehla, který byl v expertní skupině, ale s úpravami nesouhlasí, rovněž František Holčák a Martina Růžičková. A také Václav Bruna - majitel trojnásobného vítěze Peruána.

„S jistou porcí nadsázky lze snahu o zásahy do Velké pardubické přirovnat k názoru, že by nebylo špatné snížit výšku Mount Everestu na úroveň Řípu, Vysoké Tatry zhoblovat na mnohem méně náročnou a povlovnější Českomoravskou vrchovinu, nebo rychlost, které dosahují jezdci Formule 1, omezit na 50 km/hod a Velkou cenu Monaka raději ještě o 10 km nižší,“ píší.

Změny Taxisova příkopu z roku 1994 a další úpravy pardubická podle nich ještě přežila. „Teď jsme přesvědčeni, že další připravované zásahy už přežít nemůže. Jsme názoru, pokud už se probíhající změny nedají zastavit, pokud není možné vrátit vše do předcházejícího stavu, aby se dostih už jmenoval jinak, protože to už nebude Velká pardubická. Bude ji připomínat pouze místem a datem svého konání. Mohl by se třeba jmenovat Gran Premio di Pardubice,“ uvádí.