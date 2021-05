A zase to bláto. Veterán porazil v Pardubicích překážkovou elitu

Když v oranicích na pardubickém závodišti stojí kaluže vody a travnatý ovál zhusta prolije několikadenní maraton vydatných přeháněk, mění se hipodrom v dostihový cyklokros. A jeho králem se stal ten, který si v ještě horších podmínkách doběhl v roce 2017 pro výhru ve Velké pardubické – 12letý valach No Time To Lose.



„To je přesně pro něj, to bahno, starej pardál šel jak ďas,“ vyměňoval si s trenérem Josefem Váňou hned po dostihu vítězný Ondřej Velek dojmy z vítězství.

V o mnoho extrémnějších podmínkách vyhrál v roce 2017 Velkou pardubickou.

Velek držel hnědáka v druhé půli pole, nikam se nehnal. O tempo se staral loni druhý z Velké pardubické Player s žokejem Marcelem Novákem, který prakticky odvodil celý dostih.

Na čtrnáctihlavém poli bylo znát, že na startu stáli spolehliví překážkoví koně. Během 5 800 metrů dlouhého dostihu prakticky nenastal žádný skokanský problém. Player vydržel na čele dostihu do cílové roviny. Tam se ale přes něj přehnali Sztorm se Složilem, Casper s Vyhnálkem a také No Time To Lose, který se mohutným finišem dostal do cíle jako první.

„Kdo tomu rozumí, věděl, že je to taková malá Velká pardubická na jaře. Kromě loňského vítěze tady byli téměř všichni, kteří u nás v České republice mohou ve Velké pardubické startovat. Od začátku bylo jisté, že to bude dostih jako řemen. Byla těžká půda. No Time To Lose po neúspěchu v loňské Velké pardubické dokázal, že když mu naprší pod nohy, tak je prakticky neporazitelný,“ komentoval průběh dostihu vítězný trenér Josef Váňa.

Spokojený byl i žokej Ondřej Velek. Valacha považuje za dostihového profesora. „Sám si řekne, kdy se začne závodit. Ví, že po trávě to umí, navíc má silný závěr,“ řekl vítězný žokej.

Favorizovaný Evžen nakonec procválal cílem jako poslední. Když žokej vyhodnotil, že to na souboj s nejlepšími stačit nebude, nechal hnědáka, který se poprvé utkal s tou nejsilnější dostihovou společností, v klidu dokončit dostih. Sobotní dění nabídlo i několik dalších zajímavých výsledků. Hned v prvním dostihu se čekalo, zda po dvou letech dokáže na svou šňůru sedmi vítězství navázat Dylanka.

„Klisna se zranila na závodišti v Karlových Varech, nic vážného. Když se pak začala loni vyvíjet sezona všelijak, domluvili jsme se s majitelem, že ji necháme odpočinout. Měla náročný program jako tříletá i čtyřletá, tak chodila jen do výběhu a odpočívala,“ řekl asistent trenérky Ladislav Vocásek. Klisna nakonec svůj dostih vyhrála.

Dvě vítězství ukořistil pro stáj Doktora Charváta trenér Pavel Tůma. Nejprve Janu Faltejskovi nasedlal v Poháru BICZ Night Moona a poté i nervóznější klisnu Cheminéé. Během mítinku se v úvodních startech dobře ukázali i oba synové legendární Registany. Starší Reki přiběhl pěkným závěrem třetí, mladší Regtime vylepšil své dosavadní maximum o jedno místo a skončil čtvrtý.

Při zmínce o bývalých úspěšných koních je třeba zmínit poslední vítězství dne. To získal polobratr vítěze Velké Charme Looka Christiano, který na těžkých skocích debutoval. „Nemá rád skrumáže a koně kolem sebe, proto jsem chtěl, aby seděl na druhém místě za Lukášem Matuským. Je to kůň pro Pardubice,“ nastínil jeho další program trenér Čestmír Olehla.