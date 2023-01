Probouzení talentu. Lawrence přežil hororový start a vede otloukánky do play off

Zámořská NFL se o víkendu přehoupne do play off. Po nepříliš vydařené nováčkovské sezoně začíná quarterback Trevor Lawrence ukazovat, proč byl před draftem označován za generační talent amerického fotbalu. Často vysmívaným Jacksonville Jaguars pomohl dostat do vyřazovacích bojů. Po dlouhé době vypadá budoucnost týmu z Floridy slibně.