Došla trpělivost se „zázrakem“ z Utahu? Dvojka draftu může mít brzy po kariéře

Měl být konečně tím spasitelem. Quarterbackem, na jehož příchod fanoušci Jets čekají dekády. Co se nepovedlo Marku Sanchezovi či Samu Darnoldovi, měl zvládnout před dvěma lety draftovaný Zach Wilson, zjevení univerzitní sezony 2020/21.

Menší postava, tvář náctiletého chlapce, ale silná ruka, rychlost, přehled na hřišti. To všechno ho zdobilo v poslední sezoně na univerzitě BYU ve státě Utah. Řadu skautů zaujal natolik, že ho měli i za nejlepšího quarterbacka draftu 2021. V roce, jenž se hemžil předpověďmi o generačních quarterbacích jako Trevor Lawrence, Justin Fields nebo v Alabamě skvěle hrající Mac Jones. Pár měsíců před draftem působil Wilson jako zjevení.

Tím se stal nakonec i v samotné dražbě talentů. Fields, Jones i fyzicky skvěle vybavený Trey Lance si museli chvíli počkat na svůj moment. Jako druhý, hned po Trevoru Lawrencovi, šel na řadu zázrak z Utahu Zach Wilson. Na dvojce po něm sáhli Jets.

„Jets podle mého názoru vzali nejlepšího quarterbacka na draftu. Jeho cit pro hru mi připomíná Patricka Mahomese. Může být stejnou hvězdou,“ řekl hned po draftu známý analytik a sám bývalý quarterback Chris Simms.

Přirovnání k nejlepšímu quarterbackovi současnosti mnohé překvapilo, ale i řada dalších viděla pro Wilsona skvělou budoucnost.

Trápení a zranění

Premiérová sezona mu však nevyšla podle představ. Jets opět trápily díry v ofenzivní lajně a drobný Wilson se vůbec nedokázal adaptovat na rychlé tempo NFL. Až příliš často se snažil svůj tým zachránit, a tak dělal obrovské množství nevynucených chyb. Jedenáct interceptionů a 44 sacků v pouhých 13 zápasech bylo příliš. Wilson se navíc v sezoně zranil a po zbytek ročníku byl zdravotně hodně limitovaný.

V offseason však Jets dokázali skvěle doplnit tým jak v ofenzivě, tak defenzivě. Vydařený draft podpořily už zajímavé podpisy mezi volnými hráči. Hlavně obrana vypadala na papíře skvěle. To se potvrdilo i v letošní sezoně. Wilson se sice před jejím začátkem znovu zranil, ale i s veteránem Joem Flaccem dokázal tým sbírat vítězství. Po návratu Wilsona tým z vítězné šňůry nepolevoval. Po 11 zápasech měli dokonce bilanci sedmi výher a pouze čtyři prohry. Nejlepší za poslední dekádu. Vypadalo to, že léta se trápící Jets jsou konečně na cestě do play off.

Hlavní příčinou výher byla ale precizní hra obrany a vyvážený běhový útok. Vzduchem toho Jets s Wilsonem u kormidla moc vymyslet nedokázali. Dalo se směle říct, že vyhrávali svému quarterbackovi navzdory. Počítají se ale vítězství.

V posledním měsíci však přišly kolapsy. Prohry s Vikings a Bills se trochu čekaly. Ovšem ofenziva s náhradním quarterbackem Mikem Whitem vypadala lépe. Ten se pak proti Buffalu zranil a v posledních dvou duelech s Lions a Jaguars byl zpět Wilson.

Jets oba duely nezvládli. Útok nedokázal bodovat touchdowny. Wilson v obou zápasech hodil interception. Po zápase s Lions ještě fanoušci Jets drželi malou naději, v prvním poločase proti Jaguars o ni definitivně přišli.

Nadávky a bučení, když Wilson odcházel o poločase ze hřiště, přehlušily i televizní komentátory. Věrným fanouškům Jets došla trpělivost. Do druhého poločasu nastoupil neznámý náhradník Chris Strevel. K obratu v zápase to však nevedlo.

„Jediná pozitivní věc na tomhle zápase je, že už neuvidíme Zacha Wilsona v dresu Jets,“ neodpustil si novinář NFL.com a velký fanoušek Jets Dan Hanzus.

Na příští zápas by měl být už zpět Mike White. Je jasné, že bude startovat on. Stačí to? S bilancí 7-8 jsou naděje na play off téměř ztraceny.

Navíc kouč Robert Saleh za Wilsonem nezavřel dveře úplně: „Ještě ho v lize na hřišti uvidíme.“

Překvapil, na druhou stranu Jets do Wilsona investovali vysokou pozici na draftu. Odstřelí ho po dvou neúplných sezonách? Čísla však mluví jasně. V první i jeho druhé sezoně nebyl v lize quarterback, jenž by měl nižší kompletaci přihrávek než právě Wilson. Letitý problém Jets tak trvá dál, stále nemají spolehlivého quarterbacka a nejdelší čekání na play off mezi týmy NFL se protahuje.