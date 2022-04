Vegas se připravuje na draft NFL. Čekejte show, ale něco jí chybí

NFL Draft 2022 není odborníky považovaný za hvězdný. Kvalitní hráči v něm jsou, ale chybí jedinci, u kterých by se dopředu říkalo, že půjde o hvězdy.

Třeba v loňském roce jste měli téměř jistotu, že na prvních pozicích půjdou na řadu quarterbaci, a taky tomu tak bylo. Lawrence, Wilson a Lance zamířili do prvních třech klubů. V Jaguars, Jets a 49ers si mnuli ruce, jak mají na nejdůležitější pozici vystaráno.

Až sezona ukázala, že se nelze radovat předčasně. Jejich výkony byly za očekáváním a budou potřebovat nabrat zkušenosti. Jedno je ale jisté, letos žádný supertalentovaný quarterback v draftu není.

Co víc, není ani zřejmý nejlepší hráč. Většina expertů se shoduje, že na první pozici do Jacksonville Jaguars půjde buď ofenzivní lineman, nebo pass rusher. Někteří tipují Aidana Hutchinsona z Michiganu, jiní Travona Walkera z Georgie.

Co kdyby ale nakonec zvítězil ofenzivní lineman Ickey Ekwonu nebo Evan Neal. Quarterback Trevor Lawrence potřebuje čas a ofenzivní lineman by dával smysl.

Právě ta nejistota je poznávací značkou na letošním draftu.

„Většinou máte každý rok téměř jasné, jak bude na draftu vypadat první trojka. Letos je to záhada. Nikdo nic netuší. Na jedné předpovědi máte dva quarterbacky v první desítce. Na jiné zas, že nepůjde ani jeden v celém prvním kole. Je jasné, že v pátek ráno bude hodně lidí překvapených, jak to nakonec dopadlo,“ říká moderátor Kyle Brandt z populárního pořadu Good Morning Football.

Předpovídaná superhvězda draftu sice chybí, na druhou stranu podle mnohých je na různých pozicích je opravdu z čeho vybírat. Variant solidních starterů je dost.

„Týmy, co mají hodně draft výběrů, jako jsou třeba Houston Texans, New York Jets či New York Giants, tak by mohly po draftu být o hodně silnější. Je tam řada hráčů, kteří mají velmi zajímavou budoucnost i v posledních kolech,“ kvituje NFL draft expert Bucky Brooks.

Právě oba kluby z New Yorku - Jets i Giants - mají dvě pozice v první desítce. Mají tak velké množství možností, jak s cennými pozicemi naložit.

„Hodně týmů bude chtít trejdovat dozadu a posbírat další volby. Pro týmy z New Yorku mi to dává smysl,“ potvrzuje bývalý NFL manažer Michael Lombardi.

Český podcast o dění v NFL:

A kdo z podceňovaných quarterbacků půjde jako první na řadu? Pro někoho atletický Malik Willis z Liberty, pro jiné zkušenější Kenny Pickett z Pittsburghu, ze hry není ani Desmond Ridder z univerzity v Cincinnati.

To všechno se dozvíme v noci ze čtvrtka na pátek, kdy je na programu první kolo draftu NFL. Druhé a třetí z pátku na sobotu a zbylá kola během soboty. Jedno je však jisté teď: fanoušci v Las Vegas si tuhle akci pořádně užijí a s nimi i všichni mladí talenti. Ve městě hříchů jsou na pořádání večírků mistři.