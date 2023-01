NFL play off patří mladým hvězdám. Brady končí, kdo bude vládnout dál?

Je to téměř rok, kdy Brady po vypadnutí z play off oznámil konec kariéry. Odpočinku ve sportovním důchodu si ale neužil ani dva měsíce. V březnu totiž ohlásil návrat. Rok 2022 si ale Brady určitě představoval úplně jinak. Buccaneers se celou sezonu nedařilo a do play off se dostali navzdory tomu, že měli na kontě více porážek než výher. V průběhu základní části se Brady navíc potýkal s rozvodem.

Nevydařený rok mohli Buccaneers zlomit v prvním kole play off, ve kterém na domácím hřišti přivítali Dallas Cowboys. Změna v předvedené hře nepřišla. Cowboys od začátku zápasu jasně dominovali a o svém postupu rozhodli rychle.

Brady se po zápase o své budoucnosti nechtěl vyjadřovat. „Půjdu domů a pořádně se vyspím,“ reagoval na otázku novináře.

Budoucnost NFL ale bezpochyby patří mladým quarterbackům. Ze zbývajících osm quarterbacků je věkový průměr 25 let a nejstaršímu Dakovi Prescottovi je 29 let. Po éře zkušených quarterbacků v čele s Bradym přichází na řadu mladíci, pro které jsou to první zápasy v play off.

První a poslední v draftu

Dva nejmladší quarterbaci, Trevor Lawrence a Brock Purdy, vedou ve 23 letech své týmy do dalšího kola play off. Cestu do NFL měli ale výrazně odlišnou. Lawrence byl v draftu v roce 2021 vybrán prvním výběrem s reputací obrovského talentu. Purdy byl v loni úplně poslední. Takové pozici na draftu se často říká Mr. Irrelevant. Hráči mají totiž minimální šanci na úspěšnou kariéru v NFL.

Brock Purdy zakládá akci San Francisco 49ers

Purdy se ale po zranění svých spoluhráčů dostal až do základní sestavy a nyní v dresu San Francisco 49ers předvádí neuvěřitelně zkušené výkony, Navzdory absenci dvou quarterbacků tak 49ers mohou stále pomýšlet na Super Bowl.

Pro Trevora Lawrence byl první play off zápas kariéry minulý víkend velkým očistcem. Premiéru si jistě představoval jinak. V úvodu zápasu s Los Angeles Chargers si totiž jeho přihrávky častěji nacházely rukavice soupeřů a jeho Jacksonville Jaguars se rychle dostali do ztráty 27 bodů. Lawrence se z tragického úvodu nesložil a dovedl tým k neuvěřitelnému obratu a výhře 31:30.

Vysmívaný quarterback

Daniel Jones byl draftován do New York Giants vysoko v prvním kole draftu 2019, ale až do této sezony to vypadalo, že se Giants budou určitě muset podívat po jiném quarterbackovi. Jonesovi ale pomohl příchod nového trenéra Briana Dabolla. Ten převzal nevýrazný tým a kromě postupu do play off dokázal v prvním kole vyřadit favorizované Minnesota Vikings.

Jones měl na výhře velkou zásluhu. Jako jediný quarterback v historii play off naházel více než 300 yardů, dva touchdowny a k tomu po zemi přidal dalších více než 70 yardů. Z vysmívaného hráče se Jones dostal až do divizního kola.

Nevýrazný vstup do play off

Buffalo Bills už před sezonou favorizovali experti na hlavního adepta pro Super Bowl. Jejich úvodní zápas play off proti oslabeným Miami Dolphins ale měl daleko od dominantního výkonu favorita. Dolphins hráli se svým třetím quarterbackem, nezkušeným Skylarem Thompsonem. Quarterback Bills Josh Allen ale nepředvedl svůj nejlepší výkon a na výhru proti outsiderovi 34:31 se dost nadřel.

Podobně na tom byl i loňský účastník Super Bowlu, Cinncinati Bengals. Ti nastoupili v úvodu play off proti Baltimore Ravens, kterým chyběl hvězdný quarterback Lamar Jackson.

O jasnou záležitost pod taktovkou quarterbacka Bengals Joea Burrowa ale nešlo. Bengals se protrápili k výhře 24:17. Teď se Bengals a Bills střetnou spolu a oba týmy určitě věří, že jejich předvedená hra bude mnohem lepší.

Konečně rok Cowboys?

Dallas Cowboys je pro svou historii, úspěchy a popularitu označován za tým Ameriky. Jenže poslední Super Bowl vyhráli v 90. letech. Ambiciózní klub každý rok tvrdě narazí a zklame své fanoušky. V prvním kole proti Buccaneers ale kádr kolem Daka Prescotta jasně dominoval a dal tak fanouškům naději, že letos to konečně bude opět rok Cowboys.

Joe Burrow (vlevo) z Cincinnati Bengals v zápase s Baltimore Ravens, nahání ho Roquan Smith (18).

Bitva o Super Bowl je v plném proudu a mladí quarterbaci se důrazně hlásí o slovo. Zápas o Lombardiho trofej se odehraje v noci na pondělí 13. února v Arizoně. Ostře sledovanou poločasovou show obstará Rihanna.