NFL v Evropě: oslava, reklama pro americkou kulturu i drama v poslední sekundě

V místě, které táhne fanoušky doslova z celého světa. Místní komunita je základ, potkáte početné skupiny z Německa, kde je americký fotbal velmi populární. Skandinávské země zásobují Londýn také slušným množstvím diváků. Navíc když na historický 100. zápas zavítali Minnesota Vikings – z logických důvodů jeden z nejpopulárnějších týmů v severní Evropě.

Při cestě na stadion míjíte stovky fanoušků ve fialovém. Je jasné, kdo bude mít v zápase s New Orleans Saints v hledišti převahu. Jeden z davu má dokonce čepici „Viking fan Cape Town“. Až z Jihoafrické republiky přijel povzbudit svůj tým v historickém zápase.

Fanoušci Saints se nenechají zahanbit. Možná jich není tolik jako těch ve fialových barvách, o to výrazněji vytváří své zápasové kostýmy. Zlatá s černou je „cool“ kombinace a fanoušci Saints toho dokážou využít. Na stadionu je určitě nepřehlédnete.

Připočítejte ještě tisíce fanoušků dalších 30 týmů NFL. V tom jsou zápasy na jiném kontinentu unikátní. Nejde pouze o duel základní části, jde o oslavu amerického fotbalu v plné parádě. Každý fanoušek je zván. Miluješ NFL, tak tam nemůžeš chybět.

Potkáte staršího chlapíka v dresu New York Giants s legendárním Lawrencem Taylorem a vedle něj si poskakuje vnuk s dresem kickera Cincinnati Bengals Evana McPhersona. Při pohledu na dres hvězdného Taylora se ptám, odkud přijeli: „Dublin. Jezdíme sem každý rok. Je tady neskutečná atmosféra. Letos beru poprvé malého. V play off si zamiloval kickera McPhersona. Moc se těšil,“ vysvětluje dlouholetý fanda Giants.

Právě ta atmosféra je na celé akci největším lákadlem. Pestrost dresů i kulturních rozdílů k tomu patří. Všechny spojuje láska k americkému fotbalu. Tu přijeli oslavit do britské metropole.

Kvalita i zábava

K tak velkému zápasu samozřejmě patří i tradiční tailgate party. Ano, oproti standardům z USA je to u stadionu Tottenhamu slabší. Naopak jsou pro fanoušky připravená stanoviště, kde si můžou vyzkoušet různé dovednosti hráčů amerického fotbalu. Cvičení pro „kopáče“, hod na přesnost pro quarterbacky, stanoviště pro ofenzivní a defenzivní linemany nebo hřiště, kde na vás automat posílá jednu přihrávku za druhou. Fanoušek musí ukázat, jak dobrým by byl wide receiverem. Pár šikulů se najde a občas se kolemjdoucí při koukání i dobře pobaví.

Na stadionu je to ale úplně jiný obrázek. Hráči amerického fotbalu jsou neuvěřitelně fyzicky disponovaní atleti. Na každém herním postu vynikají něčím jiným. Každý somatotyp ale najde uplatnění.

Už na předzápasovém tréninku se mohou diváci kochat desítkami krásných akcí. To hlavní teprve přijde na řadu.

Po průměrném prvním poločase přichází koncert v druhé půlce zápasu. Lépe hrající Vikings nedokážou dorazit bojujícího soupeře a fanoušci z celého světa se na stadionu mohou těšit na dramatickou koncovku.

Pro Anglii typicky rozhodnou kopy z dálky. V poslední sekundě kicker Saints Wil Lutz podruhé v zápase může trefit kop z obrovské dálky přes 60 yardů. Po prvním senzačním kopu ale podruhé trefí míč do tyče. Ten se ještě odrazí od spodní tyče zpátky do hřiště. Pár centimetrů v poslední sekundě dělilo fanoušky od prodloužení.

Škoda.

K dalšímu fanouškovskému zabroukání „Sweet Caroline“ už na stadionu Tottenhamu tentokrát nedojde. Příznivci Vikings svoje oblíbence doprovázejí po výsledku 28:25 do kabin tradičním vikinským tleskáním. Vítězství je doma. Fanoušci z druhé barikády ale tentokrát smutní o trochu méně. Dramatický zápas je velkým zážitkem. Souboj dvou týmů NFC přinesl přesně, v co NFL doufá – skvělou reklamu pro americký fotbal.

„Byl jsem v Londýně potřetí. Atmosféra se pořád zlepšuje, je ohromně vidět, jak fanoušci v Evropě čím dál více sportu rozumí a oblíbili si ho. Zápasy jsou rychle vyprodané, panuje tady velmi dobrá domácí atmosféra. Všechny tři dny jsme si tady užili a vítězství je skvělá odměna,“ pochvaloval si po zápase Adam Thielen, wide receiver Vikings.

Z české scény Poslední ročník české Snapbacks ligy amerického fotbalu skončil v polovině července vítězstvím Prague Lions nad Vysočina Gladiators ve vyrovnaném Fortuna Czech Bowlu XXIX. Český národní tým 16. 10. zahájí Mistrovství Evropy zápasem proti Finsku na Městském stadionu v Ústí nad Labem.

Oba týmy odlétaly zpět do Ameriky ještě ten den večer. Zvládly však naposledy vyrazit do víru města. I pro hráče je zápas v Evropě speciální záležitost, většině se to často poštěstí jen jednou za kariéru.

„Díky NFL se člověk podíval do míst, kam by se nikdy třeba nedostal. Užívám si každou minutu. Vůbec bych se nebránil, kdybychom v Evropě hráli i za rok,“ dodal quarterback Kirk Cousins, jenž hrál v Londýně už před lety v dresu Washingtonu.

Zápasy v Londýně tímto nekončí. Už v neděli se na Tottenhamu představí New York Giants proti slavným Green Bay Packers a v závěru měsíce Denver Broncos změří síly s Jacksonville Jaguars. Vše uzavře v Mnichově očekávaný zápas Tampa Bay Buccaneers a Seattle Seahawks. Na Toma Bradyho se pojedou podívat desetitisíce fanoušků. Sportovní legenda je obrovským lákadlem a lístky byly na zápas v Allianz aréně vyprodány během 10 minut.

Všechny čtyři letošní zápasy v Evropě ale spojuje americký fotbal a vztah fanoušků ke hře, která má tolik co nabídnout.