Top kajakářkám už šlapu na paty, hlásí po premiéře mezi dospělými Fišerová

Liptovský Mikuláš (Od našeho zpravodaje) - Z evropského šampionátu do 23 let má sice Tereza Fišerová zlatou medaili z kajakářské kategorie, na vrcholných akcích mezi dospělými však zatím startovala jen v kánoi. Během své seniorské premiéry dojela na mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši na kajaku devátá a v cíli neskrývala spokojenost. „Obrovský úspěch je už jen to, že jsem se na první seniorské akci na kajaku dokázala dostat do finále,“ hodnotila.