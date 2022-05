Obojživelnice v peřejích. Kajak je srdcovka, říká Fišerová o druhé disciplíně

„Kajak je srdcová záležitost, jsem ráda, že se to podařilo,“ vyprávěla čtyřiadvacetiletá slalomářka minulý týden na předsezonní tiskové konferenci.

Tuto kombinaci už úspěšně praktikovala na světových závodech do 23 let. Mezi elitou ale vyhlíží premiéru. A hned na jednom z vrcholů sezony.

Ve čtvrtek ji na mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši čeká na kajaku kvalifikace a v sobotu případné semifinále a finále. Na kanoi se představí v pátek, respektive v neděli.

„Na kanoi bych chtěla mít podobné výsledky jako v minulosti,“ přemítala Fišerová. „Na kajaku uvidíme. Sama moc nevím, co od sebe mám čekat. Cíle si stanovíme pak.“

Jak tolik závodů zvládnete?

Myslím si, že to paradoxně zvládnu mnohem lépe než v minulé sezoně, protože v konečném důsledku toho budu mít méně. Už nejsem v třiadvacítkové reprezentaci, čímž mi výrazně ubylo závodů, a můžu se tak soustředit jen na dospělé závody. Navíc si troufám říct, že když jsem v obou kategoriích zvládla dva nabité nominační víkendy, tak proti tomu třeba Světový pohár bude lehčí, protože v jeden den budu mít méně jízd.

Měla jste tuto kombinaci v hlavě už dřív?

Začínala jsem na kajaku, takže pro mě vždycky bude srdcovou záležitostí. Tím, že jsem si dospělou reprezentaci vyjela nejdřív na kanoi, tak šel trochu do ústraní. Po konci v třiadvacítkách jsem si ale řekla, že by bylo zase hezké trávit léto s oběma kategoriemi, takže jsem do toho šla. Obě mám ráda a neuměla bych si představit, že bych dělala jen jednu.

Kanoistka Tereza Fišerová v olympijském finále skončila na 6. místě. (29. července 2021)

Takže vám přechod mezi nimi problém nedělá?

Nejtěžší to je asi v závodě. Na kajaku se musím přenastavit, že musím být rychlejší, víc do toho dávat sílu a tolik se s tím neflákat.

A na kanoi?

Tam spíš potřebuju pádlovat klidněji, protože když jsem moc divoká, tak pak házím krky a dostávám padesátisekundové penalizace (smích).

Na druhou stranu, nemůžou jít obě disciplíny proti sobě?

Myslím si, že ne. I trenér je za to rád. Přes zimu mi i říká, ať trénuju jen na kajaku. Třeba od listopadu do prosince nesednu do kanoe, protože v ní nedokážu klečet celou hodinu, a navíc jak je zima, tak se mi nechce vyklekávat v kraťasech.

Kajakář Jiří Prskavec třeba letos do přípravy zařadil právě kanoi. Hodí se zkušenosti z jedné kategorie pro tu druhou?

To by asi dokázal lépe říct Jířa. Každopádně si ale myslím, že konkrétně mně to pomáhá. Na kanoi jsem třeba získala hodně zkušeností, odjezdila jsem na ní spoustu závodů světového formátu. Takže doufám, že mi tohle pomůže do kajaku.

Jak máte rozdělený trénink?

V hlavní fázi přípravy jsem trénovala tak padesát na padesát. Ale s trenérem to nějak moc neřešíme. Když mám náladu na kajak, tak jdu na kajak. Když na singla, tak na singla. Ty důležité tréninky ale střídám, dvě jízdy třeba odjedu v jedné lodi a pak dvě v druhé.

Zařadila jste kvůli nabitému programu do přípravy nějaké nové prvky?

Po minulé sezoně jsme začali hodně pracovat na vytrvalosti, protože v zátěžových testech na kajaku jsme zjistili, že moje vytrvalost a VO2max (maximální množství kyslíku, které tělo dokáže během výkonu využít) jsou docela slabé. Někteří se divili, že až tak slabé (smích).

Co jste tedy dělala?

Zařadili jsme nějaké intervalové tréninky. Myslím, že pomohly. Jsem na dobré cestě a zlepšení je vidět. Snad to tak půjde dál.

Inspiraci si můžete vzít u další obojživelnice Jessicy Foxové, mistryně světa v obou kategoriích. Dávala vám třeba nějaké rady?

Zatím jsem se s ní o tom nebavila. Myslím si ale, že to je hodně individuální věc. Každá technika je o něco jiná a já se asi můžu jen inspirovat v tom, jak Jessica je úžasná v obou kategoriích a jak dokáže všude vyhrávat. Mě na kajaku čeká ještě dlouhá cesta.

Jaké si tedy dáváte cíle?

Sama nevím, co mám od sebe na kajaku očekávat. Jestli to bude kvalifikace, semifinále, finále… Opravdu nevím, nikdy jsem mezi dospělými nejela. Ale samozřejmě budu chtít makat. Na kanoi bych chtěla mít podobné výsledky jako v minulosti.

Láká vás účast na olympijských hrách v obou disciplínách?

Abych pravdu řekla, tak budu hrozně ráda, když si ji vyjedu už jen na kanoi, abych mohla napravit to, co jsem pokazila (v Tokiu byla Fišerová šestá). Určitě ta myšlenka tam ale někde je. Uvidíme, jak bude reálná.

A to teoreticky ještě můžete v Paříži jet v extrémním slalomu.

Je to tak. Ten mě docela baví, ale jsou při něm potřeba zkušenosti, které jinde než ze závodů nezískáte, protože na tréninku se stejně silné čtyři lodě nesejdeme. Minulou sezonu jsem moc příležitostí neměla, tak snad si to letos vynahradím a ukážu, že jsem pořádná bojovnice a všechny předjedu.

Jste taková bojovnice?

Myslím si, že ano. Vyrůstala jsem se čtyřmi bratránky a jednou sestřenkou a byla jsem ta, která neuměla sedět, když ji někam přivázali. Takže z toho usuzuju, že bojovná jsem (smích).

Nejdříve vás ale čeká mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši. Jak tamní trať znáte?

Znám akorát spodek. Hořejšek se totiž přestavoval, a když se tam moje skupina vydala před nominačními závody, tak já jsem bohužel plnila školní povinnosti. Budu proto moudřejší až později.