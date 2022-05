Zase je ten Jířa přede mnou, slyšel Prskavec po dalším triumfu

Do bojů o medaile se kvalifikoval až z druhé jízdy. V semifinále předvedl suverénní výkon, který už ukázal, v jaké pohodě jezdí olympijský vítěz. „Nikde jsem netlačil, všechno bylo takové, že to krásně vycházelo,“ prohodil Prskavec.

Ve finále vyrážel na trať jako poslední a opět předvedl jistý výkon bez výraznější chyby. V cíli byl o 1,32 sekundy rychleji než druhý Giovanni De Gennaro.

Po dojetí mohutně neoslavoval, zato přijímal jednu gratulaci za druhou. Od soupeřů, českých kolegů, kteří ho během jízdy hlasitě podporovali, a samozřejmě i od trenéra Jiřího Prskavce staršího.

Zase jste suverénně vyhrál. Jak to děláte?

Snažím se pořád si užívat to, co dělám. Sport mě hrozně baví. Myslím si, že příprava proběhla, jak měla, a navíc trať v Lipťáku mám strašně rád.

Soupeři asi z vaší dominance tak nadšení nejsou…

Je pravda, že Giovanni úplně nebyl… Říkal jsem mu, že poprvé jsme spolu na velké akci na stupních vítězů. Což je sice super, ale že jsem zase před ním. Dříve jsme spolu byli na juniorských závodech na stupních. Vždycky říkal: „Jako super, ale zase je ten Jířa přede mnou“. Tak teď mi to zase zopakoval asi po pěti letech, že zase jel výborně, ale jsem o tu příčku před ním. Tak to bylo vtipný. Mám z něj strašnou radost, je to dobrý kamarád a moc jsem mu přál, aby se mu to zase povedlo.

Jiří Prskavec zvítězil na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši.

Ostatní závodníci měli s tratí problémy. Může za to její specifičnost nebo spíše vítr, který dnes neustával?

Bylo trošku vidět, jak je ten kanál trochu jiný. Těch chyb přicházelo víc. Bylo to nejen tím větrem, ale i tím, že se ta voda víc mění. Je na to potřeba reagovat. Mně se to povedlo ve všech jízdách až na tu první, ale ta naštěstí šla opravit.

V čem přesně je pro závodníky vítr nepříjemný?

Když má člověk namyšlenou nějakou dráhu, tak ji musí změnit v závislosti na tom větru. My se na to učíme reagovat, ale někde to odvádí pozornost od sledování vody. Normálně vidíme ty branky, ony tam jsou a my víme, kde přesně jsou, a nemusíme se na ně tak soustředit, ale ve chvíli, kdy to fouká, tak se musíme zaměřit i na branky a jejich pohyb.

Vadilo vám moc, že jste musel absolvovat opravnou jízdu?

Naopak jsem říkal, že ono je to někdy potřeba. Už jsem nějaké tři roky nemusel opravovat kvalifikaci. Úplně to neškodí, že si to člověk někdy vyzkouší. Dostane se pod tlak hned na začátku. Samozřejmě je to trochu jiný tlak než pak ve finále. Nepotřebuju to jezdit pokaždý, ale sem tam když se postoupí z té druhé, tak to nevadí.

Semifinálový výkon vypadal téměř dokonale. Byl tam vůbec ještě nějaký prostor ke zlepšení?

Určitě byl. Myslím, že jsem to pak i dokázal. V tom finále to samozřejmě vždycky člověk trochu víc přitlačí, malinko víc riskuje. Není na co čekat.

Vyhovuje vám jezdit finále jako poslední? Stejným způsobem jste zvítězil i na olympiádě.

Poslední tři velké závody jsem takhle vyhrál. Je pravda, že před dneškem jsem si vůbec neříkal, že je špatné vyhrát semifinále. Naopak jsem ho chtěl vyhrát a jet jako poslední.

Sledoval jste finálové jízdy svých kolegů?

Časy jsem kromě těch prvních pěti nevěděl. Znal jsem čas Ondry Tunky, tomu jsem ještě tady dole v cíli fandil, a pak jsem sedl na vodu. Ze zbytku závodu nic nemám. Večer to pak nakoukávám, abych věděl, jak ti kluci jeli, abych se s nimi měl o čem bavit.

Jak budou probíhat oslavy?

Nejdřív budu muset uspat našeho nejmenšího, nebo to spíš nechám na manželce. Ale asi mě to taky čeká. Potom půjdeme na hokej fandit a dáme si nějaké pivečko.