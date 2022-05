Konec v semifinále. Po chybách chtěl kanoista Rohan dojet se ctí

Přípravu v Liptovském Mikuláši nechtěl podcenit. „Voda je tady totiž specifická a člověk musí nejvíce natrénovat skok, který je uprostřed na takzvaném soutoku dvou tratí,“ vysvětloval Rohan po kvalifikaci.

Kritický úsek mu problémy v závodech nedělal. „Většinou to mám tak, že když mi něco na posledním tréninku před závodem nejde, tak to pak bývá dobrý,“ přemýšlel.

V semifinálové jízdě se mu stala osudnou horní pasáž tratě. Nejdříve připsal dotek na brance číslo devět, do jedenácté se nevešel. Padesáti dva sekundová penalizace ho posunula až na dvacátou příčku.

Všechnu smůlu jste si vybral hned ze začátku. Co se tam přihodilo?

Stalo se to, že jsem si tam kombinaci, o které jsem si myslel, že není vůbec obtížná, málo nadjel. Nemyslím, že jsem to podcenil, ale měl jsem tam špatný nájezd.

Rozhodil vás už dotek při průjezdu devátou brankou?

Možná to bylo i kvůli tomu doteku. Zůstal jsem tam moc vlevo v proudu. Neměl jsem to nadjeté zprava doleva, nechytl jsem tu roládu a jel jsem s proudem dolů. A ony ty 2 brány trochu přesazené jsou a musel jsem se tam zaklánět a už v tu chvíli jsem věděl, že to je blbý.

Co se vám v ten moment honilo hlavou?

Snažil jsem se jet dál a neřešit to, ale místní komentátor je dost slyšet, takže jsem to věděl.

Od poloviny tratě už jste byl s výkonem spokojen? Pohlídal jste si skok před brankou třináct i závěrečnou kombinaci.

Chtěl jsem to dojet se ctí a zkusit si tu trať dojet s tím, jak by to vypadalo, kdybych tu padesátku neměl. Věděl jsem o tom, takže se jelo blbě a ta hlava nebyla taková, jaká by měla být. A myslím, že jsem to dojel solidně ten spodek. Ale to už bylo jedno.