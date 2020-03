Nestyďte se požádat, pomůžeme vám, hlásí sportovci z Tábora

Práce fotbalistů koordinuje trenér A týmu Miloslav Brožek. „Chceme pomoci ostatním. Nikoho nenutíme, je to dobrovolná činnost. Zároveň to nesmí ohrozit hráče, aby se nenakazili. Proto dostali na starost méně rizikové úkoly a ty rizikovější dělám já s trenéry a vedením,“ tvrdí kouč.

Pro každého není pohyb mezi lidmi vhodný. „Nedoporučili jsme to těm, kteří mají rodiny, malé děti nebo těhotné přítelkyně a podobné případy,“ dodává Brožek. Mezi jeho svěřenci je o výpomoc zájem. „Kluci se hned hlásili. Od tohoto týdne jsme k ruce, ale veřejnost se ještě trošku stydí. Vytížení můžeme mít daleko větší,“ vyzývá.

Nakoupí i pohlídají děti

Podobně jsou na tom zatím i hokejisté. Ani jim se práce nekupí, i když připravení jsou. „Lidé by měli stát v této nelehké době při sobě. Když na to budou naše možnosti a síly stačit, rádi jim pomůžeme. Zatím velkou poptávku nemáme, lidé to asi zvládají. Ale uvidíme dál, my jsme připravení,“ uvádí Kadilák.

Vedení lídra fotbalové třetí ligy nabízí veřejnosti hlídání dětí, stěhování, rozvoz materiálu, nákupy pro seniory a další. „Máme denně služby po dvou, ale k ruce máme i další kluky, jak bude potřeba,“ dodává 45letý kouč Táborska.

Také hokejisté nabízejí podobné služby. „Nákup seniorům, rozvoz ochranných pomůcek, tyhle potřebné věci. Nemůžeme dělat kvalifikované práce, ale pomůžeme rádi, když to půjde,“ uvádí Štěpán Kadilák. Brožek má ve svém týmu řadu cizinců. I oni se nabízeli na výpomoc, to ale trenér nedovolil. „To by bylo příliš velké riziko. Pokud by se některý z nich nakazil, tak by to mělo negativní vliv na klub i hráče samotné,“ uvědomuje si.

Zahraniční fotbalisté berou aktuální situaci dobře, i když jsou také v nejistotě. Rodiny mají i stovky kilometrů daleko, nerozumí českým zprávám v televizi či na internetu. „Pokud by nákaza byla pouze v České republice, tak by to brali těžce. Ale je to celosvětový problém, takže jsou stateční. My jim nakupujeme, tlumočíme jim zprávy, kterým nerozumí. Vybavili jsme je rouškami, těch jsme měli všichni na začátku nedostatek,“ vysvětluje táborský trenér.

Chybějící roušky vyřešil fotbalový klub podobně jako většina republiky. „Šili jsme si je sami. Zvládli jsme se vybavit jako postupem času všichni. Ochranné pomůcky jsou důležité pro lidi, kteří s nemocí bojují v první linii. My to zvládneme sami,“ pokračuje Brožek, který nejraději nosí přes nos a ústa lyžařskou kuklu.

Kouč fotbalistů má před nemocí velký respekt. „Podnikal jsem, učil ve škole, pracoval jsem ve sportovních klubech na různých pozicích, takže se na věc dokážu dívat z více pohledů. Půjde o velké ekonomické problémy. Na konci hierarchie potřeb je zábava, tedy sport. Největší sporty a kluby to pocítí méně, ale v nižších soutěžích se to projeví znatelně. Pro třetiligový klub to bude hodně těžké období. Ale věřím, že to zvládneme,“ doufá Brožek.