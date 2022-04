Stolní tenisté SKST Cheb rozehrají semifinále, vyzve je Ostrava

Poslední březnový den Chebští vyřadili ve čtvrtfinále KT Praha, před týdnem se dověděli jméno semifinálového soupeře a až ve čtvrtek rozehrají souboj o postup do finále.

Na rozdíl od minulých let a letošního čtvrtfinále bude i mezi semifinálovými zápasy týdenní pauza. Stolní tenisté SKST Cheb tento model vítají.

„Myslím, že to je lepší než hrát jeden zápas za druhým. Člověk získá opět hlad po zápase, má čas nabrat síly i psychické, má čas i na trénink, na turnaje, kde chytne zápasový rytmus,“ soudí chebský hráč Antonín Gavlas.

V minulých letech se hrávalo v podstatě obden. „Na konkrétního soupeře jste neměli čas se nachystat ani po taktické stránce. Teď je čas zregenerovat, abyste předvedli maximální výkon. To je podle mě smysl play off, kdy už se hraje o všechno, aby byl hráč maximálně připraven.“

Zatímco SKST Cheb, vítěz základní části, postoupil ze čtvrtfinále hladkou výhrou 2:0 nad KT Praha a tím si zajistil výše zmíněnou výhodu, o jeho soupeři se rozhodlo až v nejzazším možném termínu. O postupu TJ Ostrava KST rozhodla až poslední dvouhra třetího utkání s Havířovem. Po velmi vyrovnaném průběhu celého duelu porazil Patrik Klos Jana Valentu a pečetil výhru Ostravy 3:2.

„Ať bychom dostali kohokoliv z této dvojice, z hlediska výkonnostního jsou nastejno. Ani jsme si nevybírali, oba týmy jsou vyrovnané a hrají dobře,“ míní Gavlas.

Ten je místní, jeho dva spoluhráči Reitšpies a Kučera z Prahy. Celou sezonu mají ustálený způsob přípravy na zápasy. Ani před semifinále jej nebudou měnit.

Stanislav Kučera (vlevo) a Antonín Gavlas

„Vždy se scházíme dva tři dny předem. Trénujeme společně v hale, kde se bude hrát. Nyní k tomu přistupujeme ještě zodpovědněji než normálně, protože teď už jde o všechno a nechceme klopýtnout,“ říká chebský stolní tenista.

Chebská jednička David Reitšpies, dvojka Antonín Gavlas i trojka Stanislav Kučera by všichni měli být připraveni nastoupit do semifinálové série. „Měli bychom být všichni fit a už se moc těšíme. I na naše skvělé diváky, kterých doufám přijde co nejvíc,“ dodává Antonín Gavlas.