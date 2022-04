Stolní tenisté Chebu na úvod čtvrtfinále vyhráli s KT Praha

Jediný ztracený set ve třech zápasech ovšem na bezproblémovou výhru bohatě stačil. Výhra za osmdesát minut a ztráta jediného setu favorizuje Cheb do semifinále.

Pozitivně naladěna vstoupila do play off extraligy největší hvězda SKST Cheb David Reitšpies. Sérii s KT Praha rozehrál jako čerstvý a premiérový mistr republiky v jednotlivcích. O víkendu titul vybojoval během finále v Kutné Hoře. Stal se tak druhým hráčem z klubu Karlovarského kraje, kterému se to za posledních pět let povedlo. Prvním byl v roce 2017 Antonín Gavlas.

„Momentálně jsem v sedmém nebi. Nikdy v životě jsem si to ani nepředstavoval. Před dvěma lety jsem skončil v reprezentaci, měl jsem zranění a neměl chuť ke sportu a nedokázal si představit, že bych se mohl vrátit a vyhrát mistrovství republiky,“ hlásil bezprostředně po finále, v němž porazil Treglera 4:3, David Reitšpies do televizní kamery.

Mohlo by se to zdát jako úspěšné završení podařené sezony. „Doufám, že to tak není, je to jen takový dílčí velký individuální úspěch. Celá sezona směřuje k tomu, abychom zabojovali o titul v družstvech, protože západní Čechy, a konkrétně Cheb ještě nikdy titul nevyhrál. Já bych si moc přál, abychom to dokázali, to je největší cíl mé sezony,“ říká David Reitšpies.

Je dost pravděpodobné, že se se svým finálovým soupeřem potká znovu v boji o medaile v družstvech. Jak SKST Cheb, tak HB Ostrov Havlíčkův Brod patří k největším favoritům extraligy. Souboje Reitšpiese s Treglerem by mohly rozhodnout.

„Odehráli jsme spolu hodně utkání a toto je jen jedno z mnoha. Je pravda, že to bylo asi nejdůležitější, které jsme kdy proti sobě odehráli, ale známe se dobře. Tomáš je vynikající hráč, velice stabilní, on se z té prohry otřepe a bude zase velice silný a bude to otevřené,“ uvedl Reitšpies po zisku titulu mezi jednotlivci.

V semifinále se Reitšpies musel vypořádat s Tomášem Polanským. Zvládl to s výsledkem 4:2. „Zápas byl hodně o chybách soupeře i o mých,“ uvedl Reitšpies a dovysvětlil. „Dlouho jsem s ním nevyhrál, měl jsem to v hlavě. Trochu jsem se bál vítězství a pořád nemohl věřit, že jsem schopný jej porazit. Podle toho to také vypadalo, vedl jsem 3:1 a 8:6, najednou začal zbytečně zmatkovat, najednou jsem prohrál a bylo to zase otevřené. Tomáš mi ke konci trochu pomohl a měl jsem i štěstí,“ přiznal.

Oba se velmi dobře znají. „Poté, co jsem skončil v reprezentaci, tak už se potkáváme jenom na mistrovství republiky, čtyřikrát po sobě jsme se potkali a už je to taková tradice, zatím to je dva dva. Jsem rád, že máme tak vyrovnané souboje a jsem šťastný, že dokážu s ním svádět tak vyrovnané zápasy a někdy jej i porazit,“ dodal David Reitšpies.