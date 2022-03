Stolní tenisté Chebu poprvé prohráli, přesto mají šanci na titul

Duel dvou nejlepších celků byl před začátkem taktickou bitvou o nasazení jednotlivých hráčů a přinesl skvostnou podívanou nejvyšší úrovně. Cheb postavil na pozici číslo jedna Stanislava Kučeru, dvojku Antonína Gavlase a až jako trojku nejlepšího hráče celé soutěže Davida Reitšpiese.

Hosté přijeli bez Dimitrije Prokopcova a Cheb, na podporu jeho rodné země, nastoupil ve speciálních dresech, žlutých tílkách a modrých trenýrkách.

„Chtěli jsme si vyzkoušet, co dokáže Standa Kučera na vyšší pozici, než hrával,“ vysvětluje chebský trenér Anton Gavlas změnu sestavy. Kučera podlehl Treglerovi 1:3 a potom i Michalu Obešlovi.

„Musí sám uznat, že pokud nezmění přístup ve své hře, ve smyslu nadměrné pasivity, tak to proti lepším hráčům k úspěchu nevede. Musí se jednoznačně víc tlačit do útoku, pokud soupeř zahraje volný míč, tak moderní obranář musí ten míček okamžitě potrestat a nutit jej neustále k chybám,“ radí trenér Stanislavu Kučerovi.

Začalo se prohrou Kučery

První zápas podlehl Tomáši Treglerovi, v předminulé sezoně chebskému hráči. „Vůbec jsme nečekali, že Cheb tak promíchá sestavu, ale postavili to takto a my musíme bojovat,“ přiznal Tregler údiv nad složením chebské sestavy. Nakonec porazil Kučeru 3:1, když prohrál druhý set.

„Se Standou se musí hrát trpělivě a já myslel, že to půjde samo, ale ono to samo nikdy nejde s obranářem. Musel jsem být trochu preciznější, taky občas přitlačit a ne to tam jen házet.

Proti obranáři hraji jak kdy, Kučeru jsem v sezoně dvakrát porazil, na rozdíl od minulosti,“ doplnil Tregler.

Poté Antonín Gavlas doslova spláchl Obešla 3:0. „Nečekal jsem to. Cítil jsem, že Michal nebyl ve své kůži, jako by se nemohl rozkoukat, hrál zde poprvé, hala je trochu specifická,“ míní Gavlas. Výkony v sezoně nemá stabilní. „Ke konstantnímu výkonu chybí dlouhodobý trénink. Zdá se mi, že moje průměrná forma se v posledních měsících lepší a věřím, že v play off se ještě zlepší,“ doufá Antonín Gavlas.

Za stavu 1:1 si David Reitšpies vychutnal mladíka Ondřeje Květoně, nedávno také chebského hráče, 3:0 (7, 5, 5). „Trochu jsme vyměnili sestavu a musím přiznat, že se mi nehrálo úplně špatně. Do utkání jsem šel za stavu 1:1 a nebyl úplně pod tlakem, cítil jsem se dobře a myslím, že to podle toho i tak vypadalo,“ uvedl Reitšpies. „Naštěstí mi špatně přijímal, z toho jsem hodně těžil, chytil jsem začátky setů, vedl o tři, čtyři míčky a to mě uklidnilo a on se nedostal do své hry a díky tomu jsem tak snadno vyhrál.“

O vyrovnání se postaral Michal Obešlo, když porazil Stanislava Kučeru. „První zápas mě Tonda (Gavlas) seřezal jako psa, byl absolutně lepší, nebylo o čem, na jednu bránu. Tak jsem z toho nebyl ani zlomený a připravil se na druhý zápas,“ popsal situaci Obešlo.

Gavlas prohrál s Treglerem

Vyvrcholením byl zápas Antonína Gavlase s Tomášem Treglerem, před dvěma lety chebskými spoluhráči. Výsledek 3:1 pro Treglera sice vypadá jednoduše, ale bylo to drama. „Užil jsem si to, byla výborná atmosféra. Je vidět, že v Chebu mají lidé rádi ping pong. Oba jsme byli nahecovaní. První set jsem prohrál a to mě mrzí, protože jsem to měl v hlavě, že s Tondou to bylo tak i minule,“ uvedl Tomáš Tregler.

V posledním kole v Hodoníně musí Cheb vyhrát, aby si pojistil první místo po základní části a nejvýhodnější pozici pro play off. „Nic nepodceníme a nastoupíme v nejsilnější sestavě. Předpokládám, že se nám podaří vyhrát a budeme startovat do play off historicky z prvního místa, to se nám dosud nikdy nepovedlo,“ míní chebský trenér Anton Gavlas.

„Věřím že v play off předvedeme kvalitní výkon za předpokladu, že oba špičkoví hráči budou v optimální formě a Standa přidá také nějaký bodík, aby potrápil soupeře nebo jej minimálně připraví o nějaké síly,“ dodal.