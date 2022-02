Stolní tenisté Chebu míří k prvenství v základní části extraligy

„Důležité vítězství, abychom si udrželi čtyřbodový náskok. Věřím, že už se to povede,“ hlásí dvě kola před koncem základní části trenér chebských stolních tenistů Petr Gavlas.

Duel s Libercem začal taktizováním. Cheb postavil na jedničku Antonína Gavlase a na dvojku Davida Reitšpiese. Podobně hýbal sestavou i Liberec. Toto taktizování nakonec Chebu pomohlo, přes Blinku šly dva body relativně lehce. Reitšpies jej smetl (6, 4, 9) a ani Antonín Gavlas neměl o moc víc práce (-9, 4, 7, 6). „Kromě zaváhání v prvním setu,“ připustil Gavlas.

První šli tedy za stůl Antonín Gavlas s Jakubem Seibertem, s nímž prohrál už v prvním utkání v Liberci. „Je to pro něj nepříjemný soupeř. Ale co se týče individuálních turnajů, tak tam s ním ještě neprohrál. Bohužel letos v lize podruhé těsně. Nicméně Seibert zahrál skvěle a zaslouženě si to uhrál,“ vysvětluje bilanci soupeřů chebský kouč.

Následně David Reitšpies smetl Blinku, ale s jedničkou soupeře, Egypťanem Mohamedem Shoumanem, prohrál velmi těsně Stanislav Kučera (7, -9, -9, 7, -9). „Zkusili to. Shoumanovi se dlouhodobě nedaří jak proti Reitšpiesovi, tak Antonínu Gavlasovi a tak jim tah vyšel. Ale Kučera hrál skvěle, v pátém setu to bylo ještě 9:9 a smolně mu uskočil nahraný míček,“ míní Petr Gavlas.

Stav byl tedy překvapivý 1:2. „Věřil jsem pořád, že se to podaří otočit.“ Vyrovnání zařídil Antonín Gavlas proti Blinkovi a David Reitšpies v posledním utkání smetl Seiberta (5, 4, 5). „Není co řešit, hraje v náramné pohodě a téměř bezchybně. Říkáme mu mašina, tlačí se pořád aktivně do útoku a nedělá chyby,“ pochvaluje si Petr Gavlas.

První místo po základní části může Cheb stvrdit už v příštím domácím utkání. Ve čtvrtek 10. března, od 18 hodin, přivítá v KC Svoboda druhý celek tabulky HB Ostrov Havlíčkův Brod. Potom už bude zbývat pouze jediné kolo a to sice odehraje ve velké dálce, ale s nadějí na body. V posledním kole se Cheb představí v Hodoníně, který je beznadějně poslední.

„S Havlíčkovým Brodem se jedná o šlágr celé základní části. Kdybychom vyhráli, tak jsme vítězi, ale ani v opačném případě se nic moc neděje,“ dodává Gavlas.