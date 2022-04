Stolní tenisté Chebu jsou v semifinále. Kouč chválil Kučeru

„Postup se rodil poměrně rychle, ač jsme z toho měli větší obavy a respekt ze soupeře, jelikož nás loni vyřadil v semifinále. Sice jsme byli v jiné sestavě, ale byl to pro nás nejvíce obávaný soupeř pro čtvrtfinále,“ oddechl si trenér Petr Gavlas.

„Musím hráče pochválit, že k tomu přistoupili tak zodpovědně a s respektem k soupeři, že zahráli soustředěně.“

Domácí prostředí je výhoda

Základ k postupu vybudovali už v prvním domácím zápase. KT Praha smetli za osmdesát minut se ztrátou jediného setu.

„Byla znát podpora domácího publika a celkově domácí prostředí. Ohromní fanoušci, po skončení omezení si lidé našli cestu do našeho kulturáku a myslím, že to bude mít stoupající tendenci,“ pochvaluje si chebský trenér.

V ohromné formě hrál David Reitšpies, pouhé dva dny před zápasem vyhrál titul mistra republiky v jednotlivcích a v prvním utkání doslova vlétl na Olejníka, první set mu dovolil tři, druhý dva body.

„Přitom Olejník nijak moc nechyboval, ale prostě nestíhal tempo, dynamiku a razanci úderů Davida,“ všiml si Gavlas. Ve druhém zápase si podobně poradil s Koblížkem Antonín Gavlas.

„Dobře takticky zvládnuté utkání, po celou dobu byla vidět kontrola nad vývojem.“

Příjemně překvapil Kučera

Ovšem největší radost udělal Stanislav Kučera, udolal Tomáše Pavelku.

„Zahrál tak, jak jsem jej znal před dvěma, třemi roky a možná i lépe. Dostává se do formy, z čehož mám já osobně největší radost a budu zvědavý, jak mu to půjde dál, jestli to bude gradovat nebo minimálně zůstane, potom to vidím i optimisticky v semifinále,“ uvedl trenér Gavlas.

Poprvé se totiž podařilo Kučerovi porazit Pavelku, který byl dlouhá léta brán za specialistu proti obraně, každý trenér jej vždy nasazoval proti obranáři a on byl schopen porážet nejlepší obranáře světa.

„O to je cennější Standovo vítězství. To je pro mě dobrý signál, že může uspět i proti nejlepším a nemusím se bát otočit sestavu v dalších zápasech, abychom trochu zamotali hlavu soupeři,“ říká Petr Gavlas.

Cheb soupeře na 21. dubna, kdy začíná semifinálovou sérii, ještě nezná, ale má naplánovanou přípravu tak, aby uspěl.

„V týdnu před utkáním se v pondělí sejdeme. Hráči odřekli i nějaké individuální turnaje, co jsou v Praze. Bereme to zodpovědně od začátku. Společně se budeme připravovat před zápasem, nicméně hráči jsou profesionálové, nenechají nic náhodě a budu doufat, že budou všichni tři fit a stoprocentně zdraví,“ věří chebský kouč.

Na delší cestu den předem

S velkou pravděpodobností tím soupeřem bude některý celek z Ostravska. „Cesty, co jsou dál za Prahu, jezdíme pravidelně už den dopředu. Snažíme se na místo přijet k večeru, odpočinout a potrénovat v místě, pokud jsou k dispozici prostory, abychom si zvykli na halu, akustiku, odskoky míčků atd. Toto nepodceňujeme ani v základní části,“ dodává Petr Gavlas.