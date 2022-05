O titul ve stolním tenisu: v Chebu se ve čtvrtek hraje první finále

Ovšem proti bude sestava SKST Cheb David Reitšpies, Antonín Gavlas, Stanislav Kučera, jež vydřela postup v nesmírně dramatickém semifinále s TJ Ostrava KST. Po domácí výhře 3:2 byla, více než tříhodinová, odveta v Ostravě ještě dramatičtější se stejným výsledkem.

Navíc největší chebská hvězda, a celé extraligy, David Reitšpies si ještě nesplnil cíl. Před měsícem a půl se stal poprvé mistrem republiky jednotlivců a teď chce víc.

Mohlo by se to zdát jako úspěšné završení podařené sezony. „Byl to jen takový dílčí velký individuální úspěch. Celá sezona směřuje k tomu, abychom zabojovali o titul v družstvech, protože západní Čechy a konkrétně Cheb ještě nikdy titul nevyhrál. Já bych si moc přál, abychom to dokázali, to je největší cíl mé sezony,“ říká David Reitšpies.

Finále extraligy stolních tenistů SKST Cheb - HB Ostrov Havlíčkův Brod začíná ve čtvrtek v 18 hodin v chebském KC Svoboda. Cheb bude hrát finále poprvé, Havlíčkův Brod už popáté.

Proti ovšem bude Havlíčkův Brod v čele s největší hvězdou Tomášem Treglerem, předminulou sezonu chebskou jedničkou. K překonání semifinále potřeboval tři zápasy, když první doma nečekaně prohrál. „Nebylo nám příjemně, ale pořád jsme věřili, že to otočíme. A myslím, že nás ten obrat může ve finále posílit,“ míní Tregler.

Ve finále se tedy představí dva největší favorité soutěže. „Zase to bude těžké. V základní části jsme s nimi doma prohráli a u nich pak slavili výhru. Podle mě budou rozhodovat maličkosti. Věřím, že si finále užijí jak fanoušci, tak i my,“ dodává Tomáš Tregler.