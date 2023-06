Lezec Ondra v Brixenu nenavázal na stříbro z Prahy a skončil devatenáctý

„Semifinále bylo hodně těžké. Vím, že jsem nezalezl to, co jsem měl, ale na druhou stranu postoupit do finále by bylo dneska na těchhle bouldrech pro mě extrémně náročné a asi to bylo mimo můj dosah,“ uznal Ondra v nahrávce pro média.

Bronzový medailista v boulderingu z loňského mistrovství Evropy minulou sobotu vstoupil druhým místem do sezony, která vyvrcholí v srpnu světovým šampionátem v Bernu. V pátek v Brixenu skončil v kvalifikaci třetí, ale v semifinále se mu nedařilo. V bojích o medaile od 20 hodin tak bude chybět.

„S kvalifikačním kolem jsem velmi spokojený, tohle semifinále bylo opravdu náročné,“ konstatoval Ondra. „S některými věcmi jsem spokojený, některé jsem mohl udělat líp. Navzdory 19. místu ze semifinále mám po dvou závodech pozitivní pocity a jsem nadšený, jak jsem sezonu zahájil,“ napsal na sociálních sítích.

Závod žen v Brixenu vyhrála Američanka Natalia Grossmanová. Poslední bouldering SP čeká lezce příští týden v Innsbrucku. Ondra bude ale startovat až na přelomu června a července ve švýcarském Villarsu, kde je na programu lezení na obtížnost.