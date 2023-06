Ondra postoupil na SP v boulderingu v Brixenu z kvalifikace jako třetí

Týden po druhém místě na pražském Světovém poháru v boulderingu uspěl Adam Ondra i v kvalifikaci na další pohárový závod v italském Brixenu. Do nedělního semifinále prošel ze sdílené třetí pozice, poté co zdolal čtyři z pěti boulderů a i na tom zbylém vylezl alespoň do takzvané zóny.