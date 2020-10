Polské haly mohou pomoci sportu v Moravskoslezském kraji

Nynější přerušení sportovních i amatérských soutěží a k tomu nemožnost využívat k přípravě haly a posilovny je hazardem se zdravím sportovců.

„Jestli si někdo myslí, že budeme moci hned naplno hrát, až se nynější opatření uvolní, tak se mýlí,“ prohlásil manažer a trenér opavských basketbalistů Petr Czudek.

Opavští se momentálně stejně jako další vrcholoví sportovci připravují venku nejvýše v šestičlenných skupinách, jak velí vládní nařízení. NH Ostrava má však zatím pauzu.

„Hodně našich hráčů mělo pozitivní testy na covid, takže tým je do příštího týdne v karanténě,“ řekl manažer ostravských basketbalistů Tomáš Ostarek.

Až budou moci trénovat, nevyrazí Ostravští do nějaké haly v nedalekém Polsku? „Nejprve si sedneme a uvidíme, jaká bude situace, jestli se něco nezmění,“ odpověděl Ostarek.

To extraligoví volejbalisté Black Volley Beskydy a VK Ostrava zvažují, že by zamířili do Polska. V úvahu připadají Częstochowa a Kędzierzyn, což jsou volejbalové bašty nedaleko hranic. „Uvažujeme o tom,“ shodli se manažeři Ostravy Tomáš Zedník a Beskyd Marek Tomáš.

Musejí však počítat se zvýšenými náklady nejen za pronájem, ale i za dopravu.

Oceláři: Být nadále bez ledu by bylo devastující

Hokejoví Oceláři Třinec už trénují na zimním stadionu v polském Cieszyně. Odmítají, že by obcházeli česká nařízení ohledně koronaviru. Na českém území striktně dodržují veškerá nařízení.

O přípravě v zahraničí uvažují i další hokejové kluby především z pohraničí.

„Musíme se udržovat v kondici a být na ledě. A když nám nedovolí trénovat doma, tak co máme dělat?“ ptá se třinecký trenér Václav Varaďa.

Hokejisté jezdí do Cieszyna po vlastní ose. Odtrénují a vracejí se do svých domovů, protože i sprchy a šatny mají ve své Werk Areně zavřené. „Byli jsme čtrnáct dnů v karanténě, a kdybychom měli být další dva tři týdny mimo led, tak by to pro nás bylo devastující směrem k dalšímu průběhu sezony. Ta nynější stopka nás dostala do velice složité situace,“ prohlásil Varaďa.

Oceláři mají přípravu v Cieszyně naplánovanou několikrát týdně. „Víkendy necháváme volné,“ dodal kouč.

Upozornil, že mužstvo je už téměř celé promořené. „Přípravu na ledě nemůžeme vypustit. A nemůžeme trénovat venku ve třech čtyřech stupních po pěti lidech. To je nereálné.“

Ledaři v Cieszyně museli před příjezdem Ocelářů dodělávat led. „Jeho vrstva nebyla dostatečná pro zatížení profesionálním hokejovým týmem, protože se tam dosud připravovali jen krasobruslaři,“ řekl Václav Varaďa.

Třinečtí mají v cieszynské hale i improvizovanou posilovnu. „Navezli jsme tam naše stroje a pomůcky, aby to splňovalo nějakou normu fyzické přípravy,“ dodal trenér.

Cieszynský led využívají také hráči prvoligového partnerského klubu Ocelářů z Frýdku-Místku.

Vítkovičtí hokejisté by v těchto dnech stejně museli hledat azyl na jiné ledové ploše než mají v Ostravar Aréně, jelikož ta od soboty hostí turnaj tenistek.

Vyrazí tudíž také do Polska?

„Pracujeme i s touto možností, ale zatím není nic definitivně uzavřené. Zvažujeme, co bude lepší,“ uvedl mluvčí Vítkovice Ridera Zdeněk Janiurek.

Vítkovice tak zatím dál trénují venku mimo jiné v okolí haly. Už však bez kanadského obránce Jesseho Dudase, který se s šéfy klubu dohodl na ukončení smlouvy.

Důvodem jsou jeho problémy se zády, které ho trápí od letní individuální přípravy.

„Bohužel do jeho odchodu zasáhla i současná situace, i Jesseho rodina vítá možnost vrátit se zpět do Kanady, takže jsme se domluvili na předčasném ukončení smlouvy,“ uvedl vítkovický manažer Patrik Rimmel.