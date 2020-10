Exodus do ciziny? Ne. Ale může to být smrt sportu, shodují se zástupci týmů

„Nějaké varianty jsou, ale nic potvrzeného,“ uvedl Ondřej Vlk, tiskový mluvčí extraligové Vervy Litvínov. „Naši hokejisté jsou zatím doma, trénují individuálně.“

Verva důvěrně zná zimní stadion v Drážďanech, kde byla na soustředění, v úvahu připadá i Saská Kamenice. „Máme něco rozjednaného, něco se nám rýsuje. Budeme moudřejší v nejbližších dnech. Můžeme trénovat venku, což není ideální, led potřebujete,“ uvědomuje si litvínovský trenér Vladimír Országh.

V českém sportu se mělo za to, že platí omezení šesti osob, i proto ligové fotbalové Teplice chvilku uvažovaly o Německu. „Nemůžu říct, že bychom se o tom nebavili, ale nic blízko jsme nenašli. Třeba v Altenbergu je jen umělá tráva a špatná,“ zjistil Martin Kovařík, mluvčí FK Teplice.

Jenže nakonec smí profesionálové trénovat v kompletním složení, neboť sport je jejich práce. „V úterý ráno jsme si nechali zpracovat analýzu vládního usnesení, ze které nám vyplynulo, že výjimka pro osoby vykonávající podnikatelskou činnost se týká také fotbalistů a trenérů, proto jsme i ve středu trénovali klasicky v obvyklém počtu,“ přiznal Kovařík.

„Jsme rádi, že během středy tento výklad potvrdilo ve vyjádření médiím také ministerstvo zdravotnictví. Samozřejmostí v tréninkovém procesu je nyní sraz až přímo na hřišti, protože v souladu s nařízením nevyužíváme vnitřní prostory.“

Uzavření vnitřních sportovišť dolehlo na řadu klubů v kraji, jenže pro většinu by případný přesun do Německa nebyl možný z finančních důvodů. „I Německo mi proběhlo hlavou, ale my se musíme chovat ekonomicky, střízlivě. Jsou to náklady navíc, stovky tisíc korun. V krizi musíme hlídat finanční stránku dvakrát víc než jindy,“ podotkl Tomáš Hrubý, generální manažer ústeckých basketbalistů.

Podobně mluví Tomáš Grepl, který trénuje basketbalový Děčín: „Nedovedu si představit trénovat v cizině. Vím, jak to funguje v Německu, kde jsem působil. Do haly bychom se nedostali, vím, jaký je tam o ně boj a kolik stojí pronájmy. To je pro nás nereálná varianta. Pokud Brno mluví, že bude jezdit do Rakouska, tak jen díky spolupráci s tamním klubem.“

Ani skromný ústecký hokejový Slovan to na trénink za hranicí nevidí. „Německo by mohlo připadat v úvahu, ale musíme koukat na ekonomiku klubu. Zvlášť, když se nehraje a nemáme příjmy ze vstupného,“ řekl sportovní jednatel Jan Čaloun.

Olympijský šampion doufá, že se situace brzy změní. „Je potřeba si uvědomit, že sport je prevence proti onemocněním. Jsem malinko rozladěný z toho, že vláda zakázala sportovat i dětem. Tím, že nechodí do školy, budou celý den doma sedět u počítačů. Když se zpětně kouknu na docházku své kategorie, tedy dorostu, kde mám dvacet kluků, tak já jsem za poslední tři měsíce neměl nemocného hráče, že by měl virózu, chřipku, angínu nebo covid. Sport je skutečně prevence!“ zdůrazňuje Čaloun.

Individuálně, tedy doma, zatím trénují házenkářky Mostu i basketbalistky Chomutova. Házenkáři Lovosic se zatím chystají střídavě venku a distančně online. „Trénovat venku je lepší než sedět doma na gauči, ale nemá to kvalitu, jakou teď potřebujeme. Nejde trénovat souhru, systémy. Pro sport je tohle smrt,“ běduje lovosický ředitel Vojtěch Srba.

Pro halové sporty je problematické trénovat v chladném počasí. „Kluci nejsou fotbalisti, kteří běhají v dešti, jsme v tom trochu panenky. Jít ven a riskovat chřipku, která se v týmu rozšíří? V hale jsme schopní izolovaně trénovat,“ ubezpečil Lubomír Vašina, kouč ústeckých volejbalistů.

Co kdyby sportovní lockdown trval měsíce jako na jaře? „To si vůbec nedovedu přestavit! Asi i laik, který nevidí do chodu sportovních klubů, by cítil, že by to mělo absolutně fatální následky pro sport v Česku. Z toho bychom se dostávali několik let, možná i desítek let!“ děsí se Hrubý z basketbalového Ústí. „Věřím, že lidé ve vládě si tohle uvědomují a že se s tím bude něco dělat. Pokud mám mluvit za basket, soutěž se nesmí ukončit, ale za každou cenu dohrát!“